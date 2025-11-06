Inician ensayos para megaclase de fut en Zócalo

Clara Brugada firma el Gran Balón Mundialista, ayer, durante el primer ensayo de la clase masiva de futbol.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el inicio de los ensayos para la clase de futbol más grande del mundo, la cual se llevará a cabo en marzo, en el marco del Mundial de 2026.

Desde el campus Tlalpan de la UVM, la mandataria local destacó que esta acción está abierta a todo mundo y el objetivo es instaurar una nueva marca en los libros de los Récord Guinness. Actualmente, quien tiene el mejor resultado en la materia es la ciudad de Seattle, Estados Unidos.

“Queremos entonces, romper el Récord Guinness y posicionar a la Ciudad de México como la ciudad más deportiva; como la ciudad más futbolera, como la ciudad más mundialista, como la ciudad que empieza a generar grandes momentos, para recibir el Mundial”, dijo Brugada Molina.

El Tip: El Gobierno de la Ciudad de México impulsa también la realización del torneo infantil Ollamaliztli, que cuenta con 700 equipos y siete mil participantes.

De acuerdo con la Jefa de Gobierno, cada semana se llevará a cabo una práctica de este tipo en cada barrio y colonia de las 16 alcaldías, mismas en las que estará presente el Gran Balón Mundialista, el cual será firmado por distintas personalidades y será un incentivo para atraer a más participantes.

En el evento, la morenista presentó el decálogo de su administración para un Mundial de 2026 pacífico. Entre los puntos más importantes destacan el pasar el balón de la equidad, cuidar la cancha, que todos son capitanes de la paz, jugar limpio, jugar bonito y jugar chido.

“Queremos una Ciudad de México mundialista de valores. Y éstos son los 10 anuncios de valores que vamos a estar promoviendo rumbo al Mundial.

7 meses faltan para que la Ciudad de México reciba el Mundial de Futbol

“Ya hablamos mucho, ya dijimos lo emocionados que vamos a ser. Queremos que miles y miles participen en esta gran escuela de futbol, la más grande del mundo y arrancamos el día de hoy la preparación rumbo a esa escuela”, dijo.

Brugada Molina además destacó distintas obras que lleva a cabo su administración para el Mundial de 2026 y las cuales perdurarán, como la modernización del Tren Ligero, la ciclovía de Tlalpan y la Calzada Flotante.