Siguen los “viene viene” en Troncoso

Un franelero entrega su cambio a un automovilista, ayer, afuera del hospital.

A casi tres meses de que el Congreso de la Ciudad de México aprobó la reforma para prohibir el apartar lugares en espacios públicos, por los famosos “viene viene”, esta situación aún se da afuera del Hospital General de Zona Troncoso, en la alcaldía Iztacalco.

En un recorrido, La Razón observó que afuera de la zona de Urgencias, sobre Viaducto La Piedad, hay personas, quienes apartan lugares con cajas y bancos para los automovilistas que acuden tanto al nosocomio, como para aquellos que acuden a las oficinas del Sistema de Administración Tributaria.

Ayer, un hombre con sombrero hacía señas a los automovilistas para estacionarse y si aceptaban les pedía dinero.

El pasado 15 de agosto, el Congreso de la Ciudad de México avaló la reforma enviada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la cual establece una sanción de 24 a 36 horas de arresto a quienes obstruyan o utilicen indebidamente el espacio público sin autorización.

Durante la sesión, el líder de la bancada del PVEM, Jesús Sesma Suárez, destacó la importancia de la aprobación de la iniciativa para combatir al crimen organizado y otros delitos que pueden derivarse del cobro por espacios públicos. De acuerdo con el legislador el franeleo genera más de dos millones de pesos semanales y terminan en el crimen.

“Pueden (el obstruir o usar indebidamente el espacio público) escalar en delitos de tipificación en el Código Penal de la Ciudad, como extorsión, amenaza, robo de vehículos, autopartes, o daño a la propiedad o lesiones”, mencionó.