Aseguran droga y rescatan animales protegidos tras operativo en GAM

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía capitalina, aseguraron varias dosis de posible droga y rescataron especies de fauna protegida durante un cateo en un domicilio ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero.

La intervención se realizó en un inmueble de la calle José Rolón, en la colonia El Tepetatal, luego de varias denuncias ciudadanas que señalaban presunta venta y almacenamiento de narcóticos.

Aseguran droga y fauna protegida tras cateo en GAM. ı Foto: SSC-CDMX

Autoridades desplegaron tareas de inteligencia, vigilancia y recorridos en la zona antes de obtener la orden judicial. Después, un juez autorizó el cateo tras recibir los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, detalló la SSC.

Durante la inspección fueron incautadas 17 bolsas con material sintético, una bolsa de aproximadamente 30 kilos de hierba verde con características de marihuana y 124 dosis más del mismo vegetal, de acuerdo con el reporte oficial.

Además, personal de la Brigada de Vigilancia Animal acudió al lugar tras localizar dos tucanes esmeraldas, una víbora de cascabel, un loro de corona blanca, lagartijas espinosas, una boa constrictor, pericos frente naranja, una pitón bola, ninfas y lagartos “Jesucristo”. Todos los ejemplares quedaron bajo resguardo especializado.

La vivienda fue asegurada y quedó bajo custodia policial, mientras lo decomisado fue turnado al Ministerio Público para continuar las indagatorias.

Rescatan animales y decomisan posible droga en operativo. ı Foto: SSC-CDMX

En el sitio se encontraba también una mujer de 87 años en aparente vulnerabilidad, quien se refugiaba del frío. La SSC indicó que quedó al cuidado de una familiar suya.

La SSC y la FGJ reiteraron su compromiso de “identificar y detener a los generadores de violencia” y fortalecer la seguridad en la capital, se lee en el comunicado.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am