Choque entre Metrobús y camioneta deja siete lesionados en la CDMX

Un choque entre una unidad del Metrobús de la Línea 1 y una camioneta particular dejó un saldo de siete personas lesionadas este sábado 8 de noviembre en la Ciudad de México.

El incidente ocurrió sobre la Avenida Insurgentes, a la altura de la colonia Hipódromo, entre las estaciones Chilpancingo y Nuevo León, en la alcaldía Cuauhtémoc.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se registró alrededor de la 1:00 de la tarde, cuando la unidad de transporte público avanzaba con semáforo en verde dentro de su carril confinado.

En ese momento, una camioneta particular intentó realizar un giro a la izquierda en una zona donde la maniobra está prohibida, invadiendo el carril exclusivo del Metrobús y provocando el impacto.

Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y de Protección Civil acudió al sitio para atender a las personas lesionadas, todas con heridas leves. Las autoridades informaron que ninguno de los afectados requirió traslado hospitalario, ya que fueron estabilizados en el lugar.

El vehículo del Metrobús fue retirado después de que peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron las diligencias correspondientes. La circulación en Insurgentes se vio parcialmente afectada durante varias horas, aunque el servicio fue restablecido de manera gradual.

El organismo del Metrobús emitió un comunicado en el que confirmó que colaborará con las autoridades de tránsito y con el Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Asimismo, hizo un llamado a los automovilistas a respetar la señalización vial y los carriles confinados del transporte público, con el fin de evitar este tipo de percances.

La Línea 1 del Metrobús es una de las más transitadas de la capital, ya que conecta el norte y el sur de la ciudad, desde Indios Verdes hasta El Caminero, movilizando diariamente a más de 400 000 usuarios.

Según el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, realizar un giro prohibido o invadir un carril exclusivo de transporte público puede sancionarse con una multa equivalente a 20 Unidades de Medida y Actualización (UMAs), es decir, alrededor de 2 000 pesos.

Aunque el saldo del choque fue menor, el hecho reaviva el debate sobre la seguridad vial y la necesidad de reforzar la cultura de respeto hacia los espacios exclusivos del transporte público capitalino.

