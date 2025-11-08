Detienen a hombre acusado de robar joyería tras entrar por la azotea de tienda en MH

Un hombre de 44 años fue detenido por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de que presuntamente ingresó por la azotea a una tienda departamental en la colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo, y escapó con joyería y relojes, informaron autoridades capitalinas.

De acuerdo con el comunicado oficial, el C2 Poniente recibió una denuncia por el robo en un establecimiento ubicado en calzada México–Tacuba y Golfo de California, por lo que oficiales se dirigieron al sitio.

Mercancía recuperada tras robo en tienda de Tacuba, Miguel Hidalgo. ı Foto: SSC-CDMX

Aunque la cortina y los candados parecían intactos, cámaras de videovigilancia registraron a un hombre saltando desde la azotea y huyendo por Golfo de Bengala.

Tras una breve persecución, los agentes lograron detener al sospechoso. En una revisión, hallaron una maleta negra que contenía piezas de joyería, bisutería y relojes de distintas marcas, todos con etiquetas de la tienda.

Las imágenes también permitieron identificar que el sujeto habría hecho un boquete en la azotea para ingresar sin forzar accesos, cargar la mercancía en la maleta y luego salir por el mismo punto.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez, señaló en redes sociales que la intervención de los operadores permitió la captura de Hugo “N”, “cuando trataba de escapar con una mochila con piezas de joyería y relojes”, dijo. Añadió que tanto la mercancía como el detenido quedaron a disposición de la Fiscalía capitalina.

El hombre fue informado de sus derechos y trasladado ante el Ministerio Público, que definirá su situación jurídica y continuará las investigaciones.

De forma adicional, la SSC indicó que el detenido tiene seis ingresos previos al Sistema Penitenciario, cuatro por robo agravado (2009, 2012 y dos en 2020), uno por delitos contra la salud y otro por violencia familiar, además de una presentación en 2020 por robo a casa habitación.

