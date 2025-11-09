CDMX registra calidad del aire ACEPTABLE hoy 9 de noviembre: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Conoce el estado de la calidad del aire en la Ciudad de México y el Estado de México.

Este domingo 9 de noviembre, la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Vale de México (ZMVM) es ACEPTABLE, lo que representa riesgo moderado a la salud de la población en la Ciudad de México y el Estado de México.

Cada hora, el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) publica el reporte del estado de la calidad del aire, y en La Razón actualizamos EN VIVO la concentración de contaminantes durante este 9 de noviembre.

Cómo está la calidad del aire en la CDMX hoy 9 de noviembre

De acuerdo con el último reporte del SIMAT, este domingo 9 de noviembre, se registra calidad del aire ACEPTABLE en la capital y su zona conurbada, por lo que se recomienda a la población en general reducir las actividades físicas al aire libre.

A las 16:00 horas, al menos cuatro estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran BUENA calidad del aire:

Azcapotzalco (CAM)

Venustiano Carranza (MER)

Iztapalapa (SAC)

Iztapalapa (UIZ)

Al mismo tiempo, siete estaciones reportan calidad del aire ACEPTABLE:

Tlalpan (AJM)

Coyoacán (CCA)

Cuajimalpa (CUA)

Cuauhtémoc (HGM)

Miguel Hidalgo (MGH)

Álvaro Obregón (PED)

Coyoacán (UAX)

En tanto, cinco estaciones se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos sobre el estado de la calidad del aire:

Benito Juárez (BJU)

Gustavo A. Madero (GAM)

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Tláhuac (TAH)

¿Cómo está la calidad del aire este 9 de noviembre en el Edomex?

A las 16:00 horas de este 9 de noviembre, ocho estaciones de monitoreo en el Estado de México reportan BUENA calidad del aire:

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Ecatepec (LLA)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Ecatepec (SAG)

Tlalnepantla (TLA)

Tultitlán (TLI)

Coacalco (VIF)

En tanto, al menos una estación registra calidad del aire ACEPTABLE:

Atizapán (ATI)

Por otra parte, cuatro estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Naucalpan (FAC)

Nezahualcóyotl (FAR)

Ecatepec (XAL)

El estado de la calidad del aire en la ZMVM, a las 16:00 horas de este 9 de noviembre. ı Foto: SIMAT

¿Hay riesgo de Contingencia Ambiental hoy 9 de noviembre?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, ante concentraciones altas de ozono (O3), partículas PM10, PM2.5 y otros contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

La activación de la contingencia implica restricciones como el doble Hoy No Circula para reducir los niveles de contaminación. En lo que va de 2025, la CAMe ha declarado seis contingencias. Desde el 25 de abril no se ha activado la medida, pero la mala calidad del aire aumenta el riesgo.

