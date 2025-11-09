Clara Brugada se reúne con el gobernador de Nueva Jersey de cara al Mundial 2026

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno, se reunió con Phil Murphy, gobernador del estado de Nueva Jersey, para abordar la preparación de ambas entidades para la Copa Mundial de Fútbol 2026, cuya inauguración será en la Ciudad de México y su clausura en la entidad de Estados Unidos.

Durante el encuentro en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, también hablaron de políticas migratorias como la implementada por Murphy en Nueva Jersey, enfocada en la protección de migrantes mexicanos.

“Quiero reconocer la política pública migratoria que usted ha tenido de proteger a los migrantes mexicanos, miles que sabemos que están allá y nos da gusto reconocerlo. Compartimos con su gobierno este proyecto: querer una sociedad libre, con prosperidad y que combata desigualdades”, expresó la mandataria capitalina.

Clara Brugada durante la reunión con Phil Murphy. ı Foto: Cortesía

En el aspecto deportivo, la Clara Brugada expuso que la capital mexicana ha albergado tres inauguraciones del mundial, y se prepara para recibir a más de 5 millones de visitantes en 2026.

En ese sentido, destacó la rehabilitación de 500 canchas de fútbol para impulsar este deporte, así como el torneo Ollamaliztli con participación de 7 mil niñas, niños y jóvenes, para no sólo ser una ciudad espectadora, sino la más deportiva.

Asimismo, compartió que se buscará descentralizar la fiesta mundialista y llevarla a las 16 alcaldías, en espacios para ver de manera gratuita los 104 partidos del Mundial 2026 y disfrutar de actividades culturales, artísticas y gastronómicas.

Como parte de las actividades previas a recibir la justa del futbol internacional, el 31 de mayo se buscará romper un récord Guinness con la ola más grande del mundo con una participación estimada de 500 mil personas, misma que irá desde el Zócalo hasta el Estadio Azteca a lo largo de 16 kilómetros.

“Yo quisiera que fuera más allá esta reunión y pudiéramos tener un evento deportivo que abra los lazos de comunión entre nuestros estados”, expuso Brugada, tras reconocer los vínculos históricos entre la Ciudad de México y Nueva Jersey, donde hay un flujo de 10 mil millones de dólares.

A la reunión asistieron funcionarios de la Ciudad de México y Nueva Jersey. ı Foto: Cortesía

Al respecto, convocó a Murphy a organizar actividades deportivas, donde propuso la celebración de un partido de fútbol entre niñas y niños, femenil o, incluso, entre miembros de la diversidad sexual.

Entre las propuestas, está un partido femenil durante marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, donde aprovechó para reconocer a la histórica selección femenil mexicana que quedó en segundo lugar a nivel Mundial en 1971, al señalar que la justa deportiva es un evento excluyente y que sería una ocasión para dar a conocer nuestra posición sobre el tema de género.

Por su parte, el gobernador de Nueva Jersey coincidió en el enfoque de integración y comunidad para la realización de la Copa Mundial de Fútbol donde todas y todos puedan celebrar y participar, así como en generar acciones con una visión de legado.

Entre las acciones, Murphy comentó que se llevará a cabo un gran festival de aficionados en el Liberty State Park con capacidad para 45 mil a 50 mil personas; así como uno que ya se realiza en el Rockefeller Center y a los cuales se sumarán más actividades, incluyendo reuniones vecinales certificadas por la FIFA en Nueva Jersey y en todo Estados Unidos.

Phil Murphy, durante la reunión con Clara Brugada. ı Foto: Cortesía

Asimismo, destacó que Nueva Jersey, de acuerdo a diversos indicadores, es el estado más diverso de Estados Unidos, en el que, aseveró, viven más de 200 mil personas provenientes de la diáspora mexicana, y cuya población latina total asciende a 2.8 millones de los 9.5 millones de habitantes con los que cuenta la entidad. Además, destacó que la comunidad latina genera un PIB de 127 mil millones de dólares al año.

cehr