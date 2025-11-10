Déficit de personal especializado agrava crisis forense en la CDMX

El 20 de enero, madres de desaparecidos exigieron mayores recursos para las búsquedas.

La Ciudad de México enfrenta una crisis forense agravada por la falta de peritos especializados en la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de cadáveres, advirtió Claudia Ivette Morales Núñez, coordinadora de proyectos en Impunidad Cero y especialista en desaparición de personas.

De acuerdo con una solicitud hecha por La Razón a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la institución cuenta con 23 peritos en genética, seis en antropología, cinco en odontología y topografía, y tres en arqueología forense.

El Dato: Para la búsqueda de personas e identificación se requiere de expertos en genética, odontología y antropología física, arqueología forense y topógrafos.

“Para la búsqueda de personas desaparecidas y la posterior identificación es muy importante contar con peritos de antropología física, genética, arqueología forense, odontólogos y topógrafos… Desde hace más de cinco años estamos viviendo una crisis forense”, señaló Morales en entrevista.

Tan sólo en los últimos 12 meses han desaparecido 2 mil 894 personas en la capital, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Comisión Nacional de Búsqueda. En paralelo, los servicios forenses recibieron 7 mil 469 restos humanos en 2024, de acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal (CNPJF-E) 2025.

“Parte de que estén saturados los servicios periciales tiene que ver con la baja cantidad de personas que realizan este tipo de actividades”, explicó la experta.

Con las desapariciones registradas el último año, cada perito genetista tendría que atender 125 casos; cada antropólogo, 482; cada odontólogo o topógrafo, 578; y cada arqueólogo forense, hasta 964. Si se consideran los restos humanos acumulados, la carga aumenta: 324 casos por genetista, mil 244 por antropólogo, mil 493 por odontólogo y 248 por cada uno de los 30 médicos legistas con los que cuenta la Fiscalía de la Ciudad.

La consecuencia directa, explicó Morales, es un rezago creciente en la identificación de personas no reconocidas y en los procesos de búsqueda.

Actualmente, la Fiscalía capitalina tiene mil 52 peritos, es decir, 124 menos que el año pasado y 302 menos que en 2018, un año antes de la publicación de la Ley de Búsqueda de Personas de la CDMX.

“Es un problema que no es menor. No tenemos peritos suficientes y, además, ¿cuántos de los contratados tienen las mejores capacidades? Porque, además de la especialidad, es importante conocer si saben implementar los protocolos”, advirtió Morales.

El Tip: La alcaldía Iztapalapa cuenta con 2,984 registros de búsqueda de personas, seguida de Cuauhtémoc, con 2,346. En tercer lugar se ubica la GAM, con 2,308.

Atribuyó el déficit a salarios bajos, largas jornadas y falta de incentivos para capacitación. Los peritos pueden trabajar turnos de hasta 24 horas continuas y guardias que se extienden a 48 horas, con sueldos de 12 mil a 26 mil pesos mensuales.

La especialista señaló que el enfoque institucional sigue siendo reactivo, más orientado a responder casos que a prevenirlos. Además, destacó que hay más peritos en áreas como fotografía (154), psicología (154), valuación (88), tránsito terrestre (69) y arte forense (32) que en las especialidades necesarias para búsqueda e identificación.

A ello se suma la falta de recursos materiales, pues los especialistas carecen de insumos básicos como trajes de protección, guantes, mascarillas e instrumentos de medición, indispensables para los procesos de asociación e identificación masiva de restos.

Aun con este déficit y condiciones precarias, la capital tiene la mayor cantidad de peritos del país, según datos del CNPJF-E 2025. Morales explicó que la capacidad institucional de la FGJCDMX sigue por encima de entidades vecinas: Estado de México (812 peritos), Puebla (336), Hidalgo (281) y Morelos (169).

“De hecho, la Fiscalía de la Ciudad de México tiene más peritos que cualquier otra fiscalía. Hay estados que ni siquiera cuentan con antropólogos físicos y siguen haciendo asociaciones de restos a través de medicina”, señaló Morales.

La Razón buscó a la Fiscalía para aclarar los datos entregados y responder a las observaciones de la especialista, pero hasta el cierre de esta edición no ofreció respuesta ni entrevista.

De acuerdo con datos oficiales, Iztapalapa concentra 2 mil 984 registros de búsqueda, seguida de Cuauhtémoc con 2 mil 346, Gustavo A. Madero con 2 mil 308 y Álvaro Obregón con mil 149.