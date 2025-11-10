Sin prioridad en Congreso, aborto

A más de un año de que la despenalización del aborto en la Ciudad de México terminó en la congeladora legislativa, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso capitalino, la morenista Cecilia Vadillo Obregón, explicó que la prioridad de la bancada mayoritaria local es el Sistema Público de Cuidados (SPC) por sobre esta iniciativa.

La Razón publicó este viernes cómo mujeres capitalinas siguen enfrentando criminalización y procesos penales por interrumpir su embarazo, pese a ser un derecho reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El 4 de noviembre de 2024 se aprobó un dictamen para votar en el Pleno del Congreso capitalino una iniciativa para eliminar el delito de aborto del Código Penal local, el cual sanciona el aborto después de las 12 semanas de embarazo.

Sin embargo, las y los legisladores de Morena decidieron pausar la discusión de la propuesta el 7 de noviembre. Esto pese a ser un proyecto de la diputada guinda Yuriri Ayala y a que la bancada mayoritaria presume ser progresista y de izquierda.

La coordinadora de la fracción parlamentaria, Xóchitl Bravo, aseguró entonces que la reforma no terminaría en la congeladora y anunció la realización de foros públicos sobre el tema. Pero esto nunca pasó y en febrero de 2025 la iniciativa terminó archivada, según estipula el artículo 260 del Reglamento del Congreso local.

Durante La Chilanguera, este diario cuestionó a Vadillo por este retraso y preguntó cuándo retomarán el tema.

Al respecto, la legisladora explicó que la prioridad de la bancada es la implementación del Sistema Público de Cuidados (SPC) local. “Estamos ahorita concentradas en el tema del Sistema de Cuidados. Es una prioridad para la ciudad”, dijo.

“Se han realizado foros territoriales con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, seguimos dialogando con todas las mujeres de esta ciudad. Es un tema del cual no quitamos el dedo del renglón. Pero tenemos también que ser conscientes de las prioridades legislativas”, agregó.

Por último, Cecilia Vadillo anunció que en la semana del 24 de noviembre al 1 de diciembre comenzarán los foros públicos de consulta sobre el Sistema Público de Cuidados (SPC) de la CDMX. La intención de estos eventos es hacer una consulta ciudadana previa a la discusión sobre la Ley del SPC, presentada por la Jefa de Gobierno en agosto de 2025.

Al respecto, Vadillo respondió que están listos para comenzar los foros y explicó que este rezago es debido a la elaboración de traducciones a lenguas indígenas para algunos materiales, por parte de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios.