Disminuyen delitos de alto impacto 58% en CDMX: Clara Brugada

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que los delitos de alto impacto, como homicidio o lesiones dolosas, en la capital han disminuido 58 por ciento entre 2019 y 2025, y 13 por ciento respecto al año pasado.

Durante la presentación del informe mensual de seguridad, Brugada destacó que, de enero a octubre de 2025, el promedio diario de homicidios dolosos pasó de cuatro (2019) a dos casos, lo que representa una reducción del 43 por ciento en comparación con 2019 y del 9 por ciento respecto a 2024.

En el caso de los feminicidios, señaló que han disminuido 32 por ciento frente a 2024, mientras que las judicializaciones sobre los perpetradores aumentaron 23.2 por ciento, ya que de los 40 casos registrados en lo que va de 2025, el 92 por ciento ya cuenta con personas detenidas.

Brugada también informó que las detenciones totales por distintos delitos se incrementaron 19.2 por ciento en el último año y que, en materia de extorsión, se han detenido 238 personas, lo que representa un aumento del 50 por ciento respecto a 2024.

Órdenes de aprehensión aumentaron 75 por ciento respecto a 2019 ı Foto: Fernanda Rangel (La Razón)

Sobre robo de vehículo, se reportó una reducción del 55 por ciento frente a 2019 y del 12 por ciento en comparación con el año pasado. En 2019 se registraban en promedio 33 robos diarios sin violencia y 12 con violencia, mientras que este 2025 los promedios bajaron a 16 y 2, respectivamente.

Por su parte, el titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), Salvador Guerrero Chiprés, informó que las llamadas al 911 disminuyeron 10.8 por ciento, y las improcedentes pasaron de 10 mil 313 en 2024 a 9 mil 285 en 2025.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Velázquez Camacho, precisó que desde el inicio de la administración de Brugada Molina hasta el 31 de octubre se han detenido 7 mil 262 personas por delitos de alto impacto y 41 objetivos prioritarios vinculados con la generación de violencia como presuntos líderes del narcomenudeo en Iztapalapa y Tláhuac.

El Dato: En los primeros diez meses del año se registraron 56 delitos diarios de alto impacto, frente a los 135 de 2019.

En tanto, la fiscala General de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján, destacó que la eficiencia ministerial alcanzó el 124 por ciento y que las órdenes de aprehensión aumentaron 75 por ciento respecto a 2019 y 23 por ciento frente al año pasado.

Ella agregó que, de las 629 sentencias dictadas en octubre, 573 fueron condenatorias, 47 absolutorias y 9 mixtas.

Finalmente, Brugada subrayó que la estrategia de seguridad se complementa con la atención a las causas mediante programas como Vida Plena, Corazón Contento, que desde marzo ha realizado más de 509 mil acciones con estudiantes, profesores y padres de familia, de las cuales 155 mil se llevaron a cabo solo en octubre.

#EnVivo ▶️ Acompáñame a la conferencia de prensa: Informe de Seguridad. https://t.co/JYeJALWp1r — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 11, 2025

