América Rangel libra sanción por transfobia

Aspecto del Congreso capitalino ayer, después de que se declaró sin quorum la sesión en la que América Rangel ofrecería una disculpa pública a Victoria Sámano.

A casi tres años de que la diputada local panista América Rangel Lorenzana fuera investigada por transfobia en contra de la activista trans Victoria Sámano, la legisladora libró la cárcel por el delito de discriminación y llegó a un acuerdo reparatorio, cuyo cumplimiento fue impedido ayer en el Congreso de la Ciudad de México.

Sámano, directora de la organización para la atención de mujeres y personas LGBT+ en situación de calle y/o trabajadores sexuales LLECA, Escuchando la Calle, indicó que el acuerdo se dio antes de la audiencia inicial del juicio.

El Dato: La Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente consideró que “la ultraderecha” en el Congreso usa a la diversidad sexual para sus intereses.

Con el arreglo, la diputada de la alcaldía Miguel Hidalgo esquivó una sanción por el delito de discriminación, el cual se castiga con uno a tres años de prisión o 25 a 100 días de trabajo comunitario.

El arreglo contempla tomar un curso para prevenir la discriminación, un pago de 300 mil pesos y una disculpa pública en el Congreso capitalino, indicaron fuentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Sin embargo, este último punto no pudo concretarse, pues la bancada de Morena y sus aliados rompieron el quorum necesario para proceder con la disculpa pública.

47 quejas por discursos de odio tendría América Rangel ante Conapred

Los legisladores del bloque oficialista pidieron que fuera Rangel quien diera personalmente la disculpa frente al pleno, pues la panista había solicitado a la Mesa Directiva que ésta leyera un comunicado que la legisladora hizo a manera de disculpa.

Al respecto, Victoria Sámano consideró que hubo una politización de su caso por parte de los partidos, donde las víctimas quedaron en segundo plano.

“Fue todo un circo en el Congreso, donde ni siquiera ven por las víctimas. La izquierda trató de colgarse para decir que apoyan a las personas trans. Y la derecha enaltecía y aplaudía a Rangel, cuando eso no era lo más adecuado”, dijo la activista trans a La Razón.

“No fue nada sencillo andar detrás de la fiscalía para judicializar la carpeta. Fue muchísimo desgaste físico y emocional. Me sorprende que ahora todos quieran posicionarse políticamente del tema, cuando absolutamente nadie se preocupó si me encontraba bien o me preguntó cómo iba mi proceso”, agregó.

Durante su participación en el Congreso, la coordinadora de la bancada de Morena, Xóchitl Bravo, sostuvo que la disculpa pública era un engaño. “Esto no se soluciona con un papel escrito. Si se tuviera el valor moral, se tomaría esta tribuna y se le diría de frente a las mujeres trans”, afirmó.

Andrés Atayde, coordinador del PAN, aseguró que se mermaba el derecho de su compañera a dar lectura a la disculpa y elogió su actuar. “No hay sanción o resolución y lo que está haciendo mi diputada es emitir una disculpa pública, voluntaria y anticipada. Es raro que un político pronuncie una disculpa”, dijo.

Sámano consideró que América Rangel sí debió leer una disculpa pública. En cambio, dijo sentirse satisfecha por el acuerdo reparatorio. “Pienso que a Rangel ya le queda muy claro que su transfobia tiene consecuencias y no nos vamos a dejar”, comentó.

En febrero del 2023, Rangel propuso ante el Congreso capitalino que se prohibieran los tratamientos y cirugías de cambio de género a menores de edad, pese a que la ley ni siquiera contempla estos procedimientos. El único reconocimiento legal con que cuentan las infancias y adolescencias trans en la CDMX es poder elegir su género en el acta de nacimiento.

La iniciativa causó protestas de la comunidad de la diversidad sexual, que llegó hasta los golpes del personal de seguridad del Congreso hacia Victoria Sámano. Por su parte, América Rangel lanzó desde la tribuna y sus redes sociales reiterados comentarios señalados como transfóbicos hacia la activista.

Ya que la legisladora, identificada por los activistas como de corte ultraderechista, negó directamente la identidad de Sámano y difundió discursos de odio contra la comunidad trans, fue investigada por la fiscalía capitalina.

Sin embargo, a casi tres años del caso, Victoria Sámano consideró que la transfobia sigue existiendo en la ciudad, sin mayores avances en el Congreso.

“Hasta hace un año se tipificó el transfeminicidio, pero no es suficiente. Desde entonces no se ha presentado alguna otra iniciativa relevante para favorecer a esta población. Se necesita una atención integral para las personas trans. Pero pocas veces nos han escuchado”, lamentó.

La directora de LLECA recomendó legislar a favor de un presupuesto específicamente etiquetado para atender a las poblaciones trans de la ciudad, así como impulsar un cupo laboral trans dentro del Gobierno capitalino.

La Razón buscó la postura de América Rangel, pero hasta al cierre de esta edición no hubo respuesta.