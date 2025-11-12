Metro CDMX HOY 12 de noviembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Descubre el avance de los trenes en el metro de CDMX HOY

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 12 de noviembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 1, 4, 5, 6; y de seis minutos en las líneas 2, 3, 7, 8, 9, A, B y 12.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado.#MovilidadCDMX pic.twitter.com/gQh0DlnAgu — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 12, 2025

¿Qué pasa en la Línea 1?

La Línea 1 que corre desde Pantitlán a Observatorio presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan más de siete minutos en pasar, por lo que piden agilizar el servicio.

Alguien de la línea 1 que me actualice el estatus real en san Lázaro, me dicen que NO pasan los trenes

Moctezuma 08:00 am Línea 1 Tiempo de espera para el tren llegue a la estación (que llega llenísimo) 8 minutos.

¿Cuáles 5 minutos? Línea 1 dirección observatorio no han pasado trenes y del otro lado ya van 3

La línea 1 no está dando servicio, estuve 25 min esperando en san Lázaro y sólo pasó un metro qie se quedó detenido mucho tiempo

Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea 1, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 12, 2025

¿Qué pasa en la Línea 7?

La Línea 7 que corre desde Barranca del Muerto a El Rosario presenta una marcha lenta, usuarios afirman que pasan más de los siete minutos que informa el metro sin que pase un tren, y una vez arriba, el avance es bastante lento entre estaciones.

Línea 7, estación San Pedro de los Pinos, dirección Barranca del Muerto, llevamos 10 minutos detenidos

Línea 7, haciendo base en estación auditorio, ¿porque no avanza?

¿Qué pasa con la línea 7? viene lentísima

Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 7, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 12, 2025

