Metro y Conocer suscriben convenio para la profesionalización de los trabajadores del STC.

Con la finalidad de certificar a los técnicos especializados del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC-M) con estándares de competencia laboral, el director general del organismo, Adrián Rubalcava Suárez, y la directora general del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), María Guillermina Alvarado Moreno, suscribieron un convenio de colaboración, con vigencia de cinco años.

Rubalcava Suárez y Alvarado Moreno resaltaron la importancia del convenio para certificar la competencia laboral de los trabajadores especializados del Metro, quienes operan, sostienen y mantienen el corazón del transporte público más importante de América Latina.

El director general del STC Metro apuntó que son cerca de 13 mil trabajadores, distribuidos en áreas de operación y mantenimiento a vías y trenes, quienes todos los días hacen posible la movilidad de más de 4.5 millones de usuarios, por ello el convenio con CONOCER ofrece una alternativa para estar siempre a la vanguardia.

Añadió que el Metro es todo un universo con diferentes especialidades, que van más allá de trenes y vías, por ello la certificación no solo debe contener cuestiones técnicas, sino también ese sentimiento y amor por el sistema, con la técnica Metro.

Agradeció al Gobierno de México, que impulsa la certificación de los trabajadores de organismos como el STC Metro, en el que se debe expresar convicción y amor por los ciudadanos y resaltó el respaldo permanente del Sindicato Nacional de Trabajadores del STC.

Por su parte, Guillermina Moreno, apuntó que la certificación de trabajadores es una de las mejores inversiones que puede hacer una empresa he hizo énfasis en el interés de Rubalcava Suárez para que los trabajadores del Metro tengan un reconocimiento oficial emitido por la Secretaría de Educación Pública.

En el acto, anunció que el CONOCER reducirá costos para que todos los trabajadores del Metro tengan la posibilidad de acceder a la certificación, que tiene validez en México e incluso a nivel internacional.

En la firma del convenio, también estuvieron presentes, por el STC, Gabriela Quiroga Espinosa, encargada de despacho de la gerencia del Instituto de Capacitación y Desarrollo; Vicente Heredia, Secretario de Capacitación del SNTSTC y Yara Elena Patiño, integrante de la Comisión Mixta de Adiestramiento y Capacitación.

JVR