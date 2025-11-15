Metro CDMX suspende servicio en tramo Hidalgo - Zócalo de la Línea 2, por marcha Generación Z

El Metro de la Ciudad de México informó que, ante el avance de la marcha identificada como Generación Z en la zona Centro de la capital, se suspende el servicio en el tramo Hidalgo - Zócalo de la Línea 2, por lo que pidió considerar rutas alternas.

A través de un mensaje en redes sociales, el sistema de transporte informó que se suspendió el servicio de la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, en el tramo que comprende las estaciones:

Hidalgo

Bellas Artes

Allende

Zócalo/Tenochtitlán

#AvisoMetro

Como medida de seguridad por manifestación al exterior, el servicio de la Línea 2 se ofrece de manera provisional de Cuatro Caminos a Hidalgo y de Pino Suárez a Tasqueña.



No hay servicio en el tramo Hidalgo - Zócalo/Tenochtitlan.

Toma previsiones y considera rutas… — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 15, 2025

Estas estaciones no darán servicio hasta nuevo aviso y se pide considerar rutas alternas.

Es decir, las estaciones del Metro de la Ciudad de México que están dando servicio son aquellas que conforman los tramos Hidalgo - Zócalo/Tenochtitlán y Pino Suárez - Tasqueña.

El Metro de la Ciudad de México argumentó que este cierre ocurrió “como medida de seguridad por manifestación al exterior”.

Este sábado 15 de noviembre se desarrolla una marcha en la zona Centro de la Ciudad de México, a cargo de colectivos identificados por el nombre de Generación Z.

La marcha se desarrolló desde Paseo de la Reforma hasta el Zócalo, a cuya llegada se registraron disturbios, enfrentamientos y un intento de derribar las vallas que protegen Palacio Nacional, el cual, al final, resultó exitoso.

“Se invita a las y los usuarios a tomar previsiones, considerar rutas alternas y mantenerse atentos a los avisos oficiales del @MetroCDMX. Seguiremos informando", escribió el director del Metro, Adrián Rubalcava.

Desde la mañana de este sábado, el sistema de transporte había informado que cerraría las estaciones Zócalo, Allende y Bellas Artes de la Línea 2.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am