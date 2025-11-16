CDMX registra calidad del aire ACEPTABLE hoy 16 de noviembre: ¿habrá Contingencia Ambiental?

Consulta el estado de la calidad de aire en la ZMVM.

La calidad del aire en la Zona Metropolitana del Vale de México (ZMVM) es ACEPTABLE este domingo 16 de noviembre de 2025, lo que representa riesgo moderado a la salud de la población .

Cada hora, el Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) publica el reporte del estado de la calidad del aire, y en La Razón actualizamos EN VIVO la concentración de contaminantes en la Ciudad de México y el Estado de México.

Cómo está la calidad del aire en la CDMX hoy 16 de noviembre

De acuerdo con el último reporte del SIMAT, se registra calidad del aire ACEPTABLE en la capital y su zona conurbada, por lo que se recomienda reducir las actividades físicas al aire libre.

A las 15:00 horas, todas las estaciones de monitoreo activas en la Ciudad de México registran calidad del aire ACEPTABLE:

Tlalpan (AJM)

Azcapotzalco (CAM)

Coyoacán (CCA)

Cuajimalpa (CUA)

Cuauhtémoc (HGM)

Venustiano Carranza (MER)

Miguel Hidalgo (MGH)

Álvaro Obregón (PED)

Iztapalapa (SAC)

Iztapalapa (UIZ)

En tanto, seis estaciones se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos sobre el estado de la calidad del aire:

Benito Juárez (BJU)

Gustavo A. Madero (GAM)

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Tláhuac (TAH)

Coyoacán (UAX)

¿Cómo está la calidad del aire hoy 16 de noviembre en el Edomex?

A las 15:00 horas de este domingo 16 de noviembre, al menos tres estaciones de monitoreo en el Estado de México reporta BUENA calidad del aire:

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Coacalco (VIF)

Al mismo tiempo, seis estaciones registran calidad del aire ACEPTABLE:

Atizapán (ATI)

Ecatepec (LLA)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Ecatepec (SAG)

Tlalnepantla (TLA)

Tultitlán (TLI)

Por otra parte, cuatro estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Naucalpan (FAC)

Nezahualcóyotl (FAR)

Ecatepec (XAL)

El estado de la calidad del aire a las 15:00 horas de este 16 de noviembre en la ZMVM. ı Foto: SIMAT

¿Hay riesgo de Contingencia Ambiental hoy 15 de noviembre?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, ante concentraciones altas de ozono (O3), partículas PM10, PM2.5 y otros contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

La activación de la contingencia implica restricciones como el doble Hoy No Circula para reducir los niveles de contaminación. En lo que va de 2025, la CAMe ha declarado seis contingencias. Desde el 25 de abril no se ha activado la medida, pero la mala calidad del aire aumenta el riesgo.

