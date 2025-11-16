Metro seguirá costando 5 pesos: Clara Brugada Molina

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que no habrá incremento en la tarifa del Metro, pese a las obras de modernización realizadas en la Línea 1 y otras inversiones en el sistema.

Brugada Molina recordó que el costo real de un viaje en Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ronda los 13 pesos, pero el Gobierno capitalino lo mantiene en 5 pesos, diferencia que se cubre con recursos públicos.

“Ese subsidio es el que otorga el gobierno a la población y es el programa social más importante de la Ciudad”, afirmó.

El Metro de la Ciudad de México ı Foto: Comunicación del STC.

La mandataria destacó que las obras de gran calado realizadas en el sistema, incluyendo infraestructura, nueva tecnología y rehabilitación integral, se financian con los impuestos de la ciudadanía y se destinan “a lo que más se necesita”.

Reiteró que, aun con estas inversiones, la tarifa no aumentará.

Usuarios del Metro abordan un convoy Foto›Jonathan Castro›La Razón

Línea 1 reabre

De igual forma, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada anunció que hoy que el tramo de la línea 1 de Juanacatlán a Observatorio reabre sus puertas ofreciendo el servicio gratuito durante este domingo.

Durante el acto oficial, Brugada destacó que la modernización representa “la obra metropolitana más importante del país”, según dijo en el evento.

Afirmó que esta reapertura marca una nueva etapa para la movilidad capitalina, al tratarse de una renovación completa de la línea 1, en la que —según afirmó— “ni un tornillo quedó de antes”.

De igual forma recordó que la intervención abarcó casi 20 kilómetros de infraestructura, incluyó la modernización de túneles, estaciones, sistemas de vía, muros, plafones, escaleras, taquillas y accesos, así como la incorporación de 39 trenes nuevos con mayor capacidad, eficiencia energética y más de 5 mil videocámaras a bordo.

