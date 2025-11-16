Estas son las marchas y bloqueos viales para este 17 de noviembre en CDMX

Esta semana estuvo llena de marchas y bloqueos viales en la Ciudad de México, y se espera que durante este mes se sigan registrando movilizaciones que provoquen afectaciones viales.

Este sábado se llevó a cabo la marcha del colectivo “Generación Z”, la cual registró la presencia de miles de personas en el centro de la Ciudad de México, provocando cierre de vialidades y de servicios de transporte público.

Además, durante esta marcha a la que asistieron aproximadamente 17 mil personas de todos los rangos de edad, se registraron algunos incidentes, y de acuerdo con las autoridades, se remitieron a 20 personas por faltas administrativas.

Marcha de la Generación Z crea expectativa y polémica ı Foto: Especial

Asimismo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, manifestó que no se aceptarán la violencia en las calles de la CDMX, por lo que exhortaron a los manifestantes a “expresarse de manera pacífica”.

Mientras que este domingo se llevó a cabo a las 12:00 horas la Marcha Contra el Especismo 2025 que comenzó desde el Ángel de la Independencia y se dirigió hacia la explanada de Bellas Artes.

¿Cuáles son las marchas y bloqueos del 17 de noviembre?

Hasta el momento no se han confirmado marchas o bloqueos viales en la Ciudad de México para este lunes 17 de septiembre, sin embargo, se recomienda mantenerse informados por medio de las redes sociales de la Secretaría de Movilidad de la CDMX.

Sin embargo, para este 20 de noviembre se espera que de nueva cuenta se lleve a cabo una movilización masiva en la CDMX, ya que el colectivo Generación Z lanzó una convocatoria para este jueves.

Asimismo, por medio de redes sociales el colectivo “Generación Z” está solicitando a las personas que les envíen fotografías y videos de “la gente que se llevaron o desaparecieron el pasado sábado 15 de noviembre”.

📢 GENERACIÓN Z MÉXICO CONVOCA:



Estados que deseen participar, mismo puntos de inicio y final que el 15 de noviembre.

Asimismo, se tiene previsto que el 24 de noviembre los transportistas y los productores del campo realicen un paro nacional, y también tomarán de nueva cuenta las carreteras.

El líder del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), Baltazar Valadez Armentia informó que, aunque se tomarán las carreteras, se permitirá el paso de los vehículos privados y de transporte de pasajeros.

Este paro nacional por parte del FNRCM y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) se llevará a cabo con la finalidad de ejercer presión para que las autoridades correspondientes establezcan un diálogo con ellos.

