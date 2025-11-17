Aplican 6.6 millones de multas a rápidos

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reportó en su Primer Informe de Gobierno que de octubre de 2024 a agosto del presente año aplicó seis millones 699 mil 764 infracciones por exceso de velocidad.

En el documento destaca que sólo en los primeros ocho meses de 2025 los elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito aplicaron un total de cinco millones 771 mil 568 sanciones en contra de quienes rebasan los límites permitidos para circular con algún vehículo.

La autoridad detalla en el documento que estas acciones las ha aplicado mediante el patrullaje y la instalación de más de 20 mil dispositivos de controles de velocidad, “evitar la ocurrencia de incidentes de tránsito”.

De acuerdo con el Reporte Trimestral de Hechos de Tránsito, de la Secretaría de Movilidad, indica que en el primer semestre del año en curso, al menos, 225 personas murieron en hechos de tránsito. El grupo de edad y sexo con más víctimas fue el de hombres de 30 a 45 años.

En el Primer Informe, la SSC además destacó que, desde febrero de 2025, puso en marcha el Programa de Radares Móviles, mediante el cual instaló 76 aparatos de este tipo para detectar la velocidad de vehículos y motocicletas.

“En caso de identificar que se han rebasado los límites permitidos, el personal de la Policía de Control de Tránsito se posiciona metros más adelante para solicitar la detención del vehículo y aplicar la sanción correspondiente”, indicó la dependencia capitalina.