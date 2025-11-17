Gobierno capitalino acusa injerencia opositora en la ‘Generación Z’

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, atribuyó la manifestación de la autodenominada Generación Z sucedida el sábado 15 de noviembre a “grupos de la oposición que están en contra de la Cuarta Transformación” y acusó, sin decir su nombre, a un empresario de incitar acciones violentas vía redes sociales.

“Tenemos que recalcar que atrás de esta convocatoria estuvo un multimillonario que está molesto porque ahora tiene que pagar impuestos y, por cierto, dueño de una de las concesionarias de televisoras más importantes del país. Ha convocado a la violencia desde días anteriores; aquí hay unos tuits”, señaló la mandataria capitalina.

Además, Brugada Molina sostuvo que su administración no ordenó reprimir la movilización y que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron únicamente con equipo de protección y a partir de que la violencia se desató.

“Los policías acudieron a la marcha con la consigna de contener cualquier situación de violencia, no de reprimir. No se utilizaron balas de goma, toletes, cañones de agua u otras herramientas que generalmente usa la policía en otros lugares y latitudes”, especificó.

Un aspecto de la marcha de la Generación Z, el 15 de noviembre de 2025 ı Foto: Cuartoscuro

Del mismo modo, también negó la existencia de detenciones arbitrarias y afirmó que todas las personas que fueron presentadas ante el Ministerio Público o el Juzgado Cívico están vinculadas a presuntos delitos.

“No hay detenciones arbitrarias. Las personas que están detenidas lo están por presuntos delitos, y por lo tanto tenemos hoy 19 personas detenidas por distinto tipo de lesiones”, apuntó.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que la movilización dejó un saldo actualizado de 100 policías lesionados de los que 60 fueron atendidos en el Zócalo y 40 trasladados a hospitales, de los cuales 16 ya fueron dados de alta y 11 permanecen hospitalizados.

Además, la SSC calcula una veintena de civiles que resultaron heridos, pero sin necesidad de hospitalización; pero no dieron cifras de reporteros y fotógrafos violentados por los elementos de la policía.

Manifestación de la Generación Z realizada el sábado en el Zócalo de la CDMX. ı Foto: Jorge Butrón ›La Razón

Sobre esto, Vázquez Camacho reconoció que su dependencia ya identificó 18 incidentes en los que elementos policiales incurrieron en uso excesivo de la fuerza contra medios de comunicación y manifestantes.

Dijo que el Órgano Interno de Control continúa revisando videos para localizar a más elementos agresores que cuando sean identificados serán suspendidos temporalmente, esto mientras se desarrollan las investigaciones.

Además, hay dos carpetas específicas abiertas por periodistas que fueron heridos por elementos de la SSC y que según Brugada Molina “no es un tema que tenga que ver con solo una disculpa sino en buscar justicia”.

En cuanto a la nueva movilización convocada por la Generación Z para este 20 de noviembre, día en que se realizarán los desfiles por el aniversario de la Revolución Mexicana, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, cuestionó la elección de la fecha.

“Convocar el mismo día y a la misma hora… nos parece que no tiene las mejores intenciones”, afirmó.

No obstante, aseguró que habrá despliegue de seguridad tanto para asistentes a los festejos oficiales como para quienes participen en la marcha.

Junto a los titulares de la @SSC_CDMX, @FiscaliaCDMX y @SeGobCDMX, informamos sobre los eventos ocurridos el sábado 15 de noviembre. Reafirmamos que en la Ciudad de México defendemos con firmeza la libertad de expresión.



Somos y seguiremos siendo una ciudad de derechos y… pic.twitter.com/OXUknQZoht — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 17, 2025

LMCT