Tres imputados por tentativa de homicidio tras violencia en protesta de la Generación Z

La violencia durante la manifestación de la Generación Z dejó un saldo de tres personas imputadas por el delito de tentativa de homicidio en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así lo informó la fiscala general de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján.

Quién además detalló que cuentan con ocho casos más de lesiones, cinco casos más por resistencia por parte de particulares y dos por robo.

Además, hay otras carpetas abiertas contra otra veintena de detenidos que corresponden principalmente a daño a propiedad por vandalizar o intentar vandalizar el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la Catedral Metropolitana y Palacio Nacional.

La Fiscala también detalló que las agresiones registradas incluyen ataques contra 84 policías y cuatro manifestantes, además de daños y robo a un local comercial y un vehículo.

Junto a los titulares de la @SSC_CDMX, @FiscaliaCDMX y @SeGobCDMX, informamos sobre los eventos ocurridos el sábado 15 de noviembre. Reafirmamos que en la Ciudad de México defendemos con firmeza la libertad de expresión.



Somos y seguiremos siendo una ciudad de derechos y… pic.twitter.com/OXUknQZoht — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) November 17, 2025

Señaló también que no han identificado personas detenidas de nacionalidad extranjera, sino únicamente originarias de diversas entidades del país, particularmente de Estado de México y Guerrero.

Aquellas personas remitidas al Juzgado Cívico lo fueron porque las lesiones que ocasionaron a los policías tardan menos de 15 días en sanar; este tipo de agresiones no están tipificadas como delito y únicamente se consideran faltas cívicas.

“Eso no quiere decir que la investigación no continúe incluso para identificar si estas personas cometieron otro tipo de conductas que sí están tipificadas por la ley”, aclaró Bertha Alcalde Luján.

