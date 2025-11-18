Niega Brugada represión durante la movilización

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, rechazó que haya existido una represión en la marcha de la autodenominada Generación Z el sábado, y afirmó que ésta fue orquestada por grupos que se oponen a la Cuarta Transformación, así como a un empresario, quien incitó a la violencia desde redes sociales.

En conferencia, la mandataria aclaró que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron sólo con equipo de protección para llevar a cabo labores de contención ante cualquier caso de violencia, la cual fue realizada por sujetos embozados.

2 horas resistieron los policías las agresiones de los sujetos embozados

11 policías aún permanecen hospitalizados tras las heridas sufridas en la protesta

“Los policías acudieron a la marcha con la consigna de contener cualquier situación de violencia, no de reprimir. No se utilizaron balas de goma, toletes, cañones de agua u otras herramientas que generalmente usa la policía en otros lugares y latitudes”, dijo.

Brugada Molina señaló a grupos opositores a Morena como los que están detrás de estas protestas presuntamente de la Generación Z.

Entre los políticos que llamaron a marchar están el expresidente Vicente Fox Quesada; Guadalupe Acosta Naranjo, quien pertenecía al hoy extinto PRD, y el exfuncionario de Felipe Calderón Hinojosa, Max Kaiser. También hubo influencers y jóvenes ligados al PAN.

Clara Brugada (der.), Bertha Alcalde y Pablo Vázquez, ayer, en conferencia. ı Foto: Cuartoscuro

Sin dar nombre, la Jefa de Gobierno, quien llamó al diálogo con la juventud y afirmó que hay respeto a la libre manifestación, aclaró que un reconocido empresario incitó a la violencia en redes sociales.

“Tenemos que recalcar que atrás de esta convocatoria estuvo un multimillonario que está molesto porque ahora tiene que pagar impuestos y, por cierto, dueño de una de las concesionarias de televisoras más importantes del país. Ha convocado a la violencia desde días anteriores; aquí hay unos tuits”, señaló.