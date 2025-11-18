Vinculan a proceso a tres detenidos tras marcha ‘Generación Z’; cinco se quedan en prisión preventiva

Enfrentamiento entre civiles y policías al cierre de la "Marcha de la Generación Z", el 15 de noviembre.

Un juez de control del Reclusorio Norte vinculó a proceso este martes a tres jóvenes detenidos durante la llamada “Marcha de la Generación Z”, realizada el pasado 15 de noviembre en la Ciudad de México y en la que participaron aproximadamente 17 mil personas.

Hacia el final de la movilización, en el Zócalo se registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que dejaron 100 policías y 20 civiles lesionados .

Enfrentamiento entre asistentes de la "Marcha Generación Z" y policías de la SSC frente a Palacio Nacional, el 15 de noviembre. ı Foto: Cuartoscuro

En las audiencias de control se presentaron a ocho detenidos de forma legal, según dijo el juez, durante la manifestación, a quienes la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) imputa los delitos de robo y lesiones.

Como medida cautelar, el juez impuso a los jóvenes ir a firmar cada 15 días, por lo que seguirán su proceso en libertad.

Cinco detenidos se quedan en prisión preventiva

En tanto, otras cinco personas solicitaron la duplicidad del término constitucional y, mientras continúan sus audiencias, deberán permanecer en prisión preventiva como medida cautelar.

El lunes, en conferencia de prensa, la fiscal Bertha Alcalde Luján precisó que fueron detenidas 19 personas, entre ellas un adolescente, por los disturbios en el Zócalo. Al menos tres son investigadas por el presunto delito de tentativa de homicidio.

Explicó que se investigan ocho casos por lesiones, cinco por resistencia por parte de particulares y dos por robo, mientras continúan las acciones para identificar a otras personas involucradas “en las agresiones, daños y demás delitos”.

Por su parte, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que, por presuntas agresiones de policías a manifestantes, reporteros y fotorreporteros, se han identificado 18 incidentes en los que se presume una violación al protocolo de actuación policial y otras disposiciones legales.

Por lo anterior, la corporación inició el mismo número de investigaciones administrativas por uso excesivo de la fuerza, mientras el personal involucrado será suspendido temporalmente hasta que finalicen las indagatorias.

“Todos los casos fuera de la normatividad serán investigados y sancionados y se buscará que la información que se recabe o derive de los mismos pueda ser analizada para generar procesos de fortalecimiento institucional”, aseguró en rueda de prensa.

Clara Brugada (der.), Bertha Alcalde y Pablo Vázquez, en conferencia. ı Foto: Cuartoscuro

