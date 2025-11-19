Frío extremo en CDMX: autoridades activan Alerta Amarilla en dos alcaldías

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó una Alerta Amarilla por el pronóstico de temperaturas bajas en las demarcaciones de Milpa Alta y Tlalpan.

La medida, publicada en su cuenta oficial de X @SGIRPC_CDMX, responde a la expectativa de que el termómetro descienda hasta entre 4 y 6 °C durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

¿Cuándo y dónde se espera el frío más intenso?

El fenómeno climático está previsto para el amanecer, entre las 00:00 y las 08:00 horas, cuando las temperaturas mínimas podrían alcanzar los 4 °C.

Las alcaldías más afectadas son Milpa Alta y Tlalpan, zonas ubicadas en altitudes elevadas, lo que las vuelve especialmente vulnerables a descensos térmicos.

Recomendaciones oficiales

La autoridad capitalina exhortó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas para evitar afectaciones a la salud.

Entre ellas, vestir al menos tres capas de ropa, usar gorros y bufandas para proteger cabeza y cuello, hidratarse constantemente y consumir alimentos ricos en vitaminas A y C, los cuales fortalecen el sistema inmunológico.

Asimismo, en caso de cualquier malestar, se recomienda acudir a un centro de salud o comunicarse a los números de emergencia de la CDMX.

El frío de este jueves forma parte del patrón típico de la temporada de frentes fríos, que suelen provocar descensos bruscos en las zonas altas de la capital.

Las autoridades mantendrán monitoreo permanente durante la madrugada para emitir actualizaciones en caso de que las temperaturas desciendan más de lo previsto.

Ante cualquier emergencia, Protección Civil de la CDMX pidió a los ciudadanos comunicarse a los siguientes teléfonos: 911, al 55 5658 1111 de Locatel al 55 5683 2222.

Además, solicitó a los capitalinos mantenerse informado a través de los canales oficiales: X @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX; además del sitio web www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.

