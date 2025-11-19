Vinculan a proceso a tres detenidos por tentativa de homicidio tras marcha de la Generación Z

Manifestación de la Generación Z realizada el sábado en el Zócalo de la CDMX.

Un juez de control del Reclusorio Norte vinculó a proceso por tentativa de homicidio a tres personas detenidas durante los enfrentamientos entre manifestantes y policías en la manifestación de la autodenominada Generación Z, realizada el sábado 15 de noviembre en el zócalo de la Ciudad de México.

Además, en la audiencia que inició el martes y se prolongó hasta la madrugada del miércoles 19 de noviembre, otras cinco personas detenidas lograron que el juez reclasificara los cargos en su contra al pasar de tentativa de homicidio al delito de resistencia de particulares, por lo que podrán continuar su proceso en libertad.

De los tres que sí quedaron vinculados por tentativa de homicidio, solo uno llevará el proceso fuera de prisión, mientras que los otros dos deberán permanecer con prisión preventiva justificada.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que la detención de los ocho participantes fue considerada legal y que todos fueron presentados por presunta participación en agresiones contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante la movilización del 15 de noviembre.

Como parte de las medidas cautelares, el juez impuso firma periódica cada 15 días a quienes continuarán el proceso en libertad.

