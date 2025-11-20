Dan una nueva vida a los pasos a desnivel de Tlalpan

A poco más de ocho meses del inicio del Mundial 2026, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció las acciones para rehabilitar 34 pasos a desnivel de la Calzada de Tlalpan, mediante seguridad de tiempo completo, murales, iluminación, estancias infantiles, lavanderías, entre otros servicios y espacios. Las acciones iniciarán con 12 bajopuentes.

En conferencia, la mandataria destacó que estas obras forman parte del programa Conectividad Subterránea: Pasos de la Utopía, para que las personas puedan transitar por ellos y accedan a más de 300 actividades.

El Tip: Las autoridades destacaron que los bajopuentes de Tlalpan fueron hechos antes de la construcción de la Línea 2 del Metro.

“Estos pasos tienen que ver con muchos temas, en los que queremos que se conviertan estos lugares. Y para ello, cada una de las secretarias principalmente, compañeros secretarios y responsables de cada área, han elaborado una propuesta de lo que va a funcionar en estos lugares; los lugares que el Gobierno va a tener, los lugares que el Gobierno va a ocupar, que serán servicios a la comunidad”, dijo.

La mandataria destacó que la rehabilitación incluirá una revisión de la estructura y la seguridad de estos espacios.

Distintas dependencias destacaron que, por ejemplo, habrá un paso a desnivel dedicado a la salud, en el que se brindará atención integral a la comunidad, salud bucal, orientación en salud sexual y reproductiva, entre otros servicios.

22 de los de bajopuentes de Tlalpan están ubicados en Benito Juárez

Otro espacio estará dedicado a la cultura, por ello se trabajará con la Universidad de las Artes para la instalación de una galería con cafetería, áreas de convivencia, un cineclub, entre otros espacios; otro ejemplo, será el Ecotúnel, en el que se venderán botanas sanas, tendrá tortillería y módulos de educación ambiental.

Sobre los comerciantes que ofrecían distintos productos en algunos de estos bajopuentes, el director general de Servicios Metropolitanos, Carlos Mackinlay Grohmann, destacó que, al menos, 30 ya aceptaron ser reubicados en distintas plazas, entre ellas Izazaga, y aceptaron recibir distintos apoyos. En el caso de otros 40 se mantiene un diálogo.

“La idea es que varios de estos pasos se conviertan en espacios culturales, lúdicos, de entretenimiento y deportivos, y que otros sean regresados a los comerciantes que los trabajaron durante tanto tiempo.