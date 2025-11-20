Metro CDMX HOY 20 de noviembre: Estas son las estaciones cerradas

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 20 de noviembre.
Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 5 y 6; de seis minutos en las líneas 1, 2, 3, 4, 8, 9, A y 12; y de siete minutos en las líneas 7 y B.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
Marcha Z: por intento de homicidio procesan a 3; 2 en prisión y 1 libre
¿Qué estaciones están cerradas?
El Metro aviso que, debido al paso del Desfile del 20 de noviembre, quedan cerradas hasta nuevo aviso las siguientes estaciones:
- Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2
- Allende de la Línea 2
- Pino Suárez de las Líneas 1 y 2
- Hidalgo de las Líneas 2 y 3
- Garibaldi de las Líneas 8 y B
- Revolución de la Línea 2
- Isabel la Católica en la Línea 1
- San Antonio Abad en la Línea 2
- Salto del Agua en las Líneas 1 y 8
- Balderas en las Líneas 1 y 3
- Bellas Artes en las Líneas 2 y 8
- San Juan de Letrán en la Línea 8
¿Qué pasa en la Línea 3?
La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que registran una alta afluencia en la línea.
- Línea 3, dirección Universidad, suuuuper lenta.
- Qué onda con la línea 322 minutos esperando y ni un solo tren en dirección Indios verdes
- ¿Por qué se detuvo la Línea 3? Ya lleva varios minutos detenido.
¿Qué pasa en la Línea 7?
La Línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerte presenta una marcha lenta, usuarios afirman que se registra una alta afluencia por lo que se impide el avance normal de los trenes.
- 20 minutos y ni un solo tren en Mixcoac línea 7!
- ¿Por qué todos los trenes van dirección el rosario y para barranca ninguno?
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT