¡Toma precauciones!

Metro CDMX HOY 20 de noviembre: Estas son las estaciones cerradas

El Metro informó que el tiempo de avance entre los trenes se encuentra entre los cinco y seis minutos

Tiempos de espera HOY en el Metro CDMX
Tiempos de espera HOY en el Metro CDMX Foto: Cortesía
Por:
Mariel Caballero

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 20 de noviembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 5 y 6; de seis minutos en las líneas 1, 2, 3, 4, 8, 9, A y 12; y de siete minutos en las líneas 7 y B.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

TE RECOMENDAMOS:
Embozados tiran las vallas frente a Palacio Nacional, el pasado sábado.
CSP pide identificar a agresores

Marcha Z: por intento de homicidio procesan a 3; 2 en prisión y 1 libre

¿Qué estaciones están cerradas?

El Metro aviso que, debido al paso del Desfile del 20 de noviembre, quedan cerradas hasta nuevo aviso las siguientes estaciones:

  • Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2
  • Allende de la Línea 2
  • Pino Suárez de las Líneas 1 y 2
  • Hidalgo de las Líneas 2 y 3
  • Garibaldi de las Líneas 8 y B
  • Revolución de la Línea 2
  • Isabel la Católica en la Línea 1
  • San Antonio Abad en la Línea 2
  • Salto del Agua en las Líneas 1 y 8
  • Balderas en las Líneas 1 y 3
  • Bellas Artes en las Líneas 2 y 8
  • San Juan de Letrán en la Línea 8

¿Qué pasa en la Línea 3?

La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que registran una alta afluencia en la línea.

  • Línea 3, dirección Universidad, suuuuper lenta.
  • Qué onda con la línea 322 minutos esperando y ni un solo tren en dirección Indios verdes
  • ¿Por qué se detuvo la Línea 3? Ya lleva varios minutos detenido.

¿Qué pasa en la Línea 7?

La Línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerte presenta una marcha lenta, usuarios afirman que se registra una alta afluencia por lo que se impide el avance normal de los trenes.

  • 20 minutos y ni un solo tren en Mixcoac línea 7!
  • ¿Por qué todos los trenes van dirección el rosario y para barranca ninguno?

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Organizaciones civiles protestan contra los alimentos chatarra, en 2024.
Medida para prevenir impacto a la salud

Plantea Morena impuesto a papitas, refrescos... rumbo al Mundial 2026