Metro CDMX HOY 20 de noviembre: Estas son las estaciones cerradas

Tiempos de espera HOY en el Metro CDMX

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 20 de noviembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 5 y 6; de seis minutos en las líneas 1, 2, 3, 4, 8, 9, A y 12; y de siete minutos en las líneas 7 y B.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/OaXRYHfiPG — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 20, 2025

¿Qué estaciones están cerradas?

El Metro aviso que, debido al paso del Desfile del 20 de noviembre, quedan cerradas hasta nuevo aviso las siguientes estaciones:

Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2

Allende de la Línea 2

Pino Suárez de las Líneas 1 y 2

Hidalgo de las Líneas 2 y 3

Garibaldi de las Líneas 8 y B

Revolución de la Línea 2

Isabel la Católica en la Línea 1

San Antonio Abad en la Línea 2

Salto del Agua en las Líneas 1 y 8

Balderas en las Líneas 1 y 3

Bellas Artes en las Líneas 2 y 8

San Juan de Letrán en la Línea 8

¿Qué pasa en la Línea 3?

La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que registran una alta afluencia en la línea.

Línea 3, dirección Universidad, suuuuper lenta.

Qué onda con la línea 322 minutos esperando y ni un solo tren en dirección Indios verdes

¿Por qué se detuvo la Línea 3? Ya lleva varios minutos detenido.

¿Qué pasa en la Línea 7?

La Línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerte presenta una marcha lenta, usuarios afirman que se registra una alta afluencia por lo que se impide el avance normal de los trenes.

20 minutos y ni un solo tren en Mixcoac línea 7!

¿Por qué todos los trenes van dirección el rosario y para barranca ninguno?

