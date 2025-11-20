Plantea Morena impuesto a papitas, refrescos... rumbo al Mundial 2026

En el marco de la próxima Copa Mundial de Futbol de la FIFA, de la que la Ciudad de México será sede, la bancada de Morena en el Congreso local propuso un nuevo impuesto a la venta de bebidas energizantes, refrescos y comida chatarra, para reducir su consumo durante el megaevento deportivo.

Ante el Pleno, el legislador Fernando Zárate Salgado, promovente de la iniciativa, advirtió que durante los cinco partidos de la justa mundialista se promoverá el consumo de estos productos, “haciendo negocio con la salud de la gente”.

200 Millones de pesos, actualmente se obtienen mediante este impuesto

Mil 816 comerciales de alcohol y comida chatarra hubieron en 18 partidos mundialistas

“Recordemos que estos productos serán de los más impuestos. Digo impuestos, porque usarán campañas mediáticas impresionantes alrededor del Mundial para que compres comida chatarra, refrescos y alcohol. Y está científicamente comprobado que eso es veneno para la población”, aseguró.

El morenista, presidente de la comisión especial para el seguimiento del Mundial 2026, aseguró a La Razón que la ampliación del impuesto actual es una medida preventiva ante los futuros impactos a la salud que podría provocar el torneo futbolístico.

“Vamos a anticiparnos a toda esta oleada de productos que se van a pretender vender en el Mundial. Muchas de estas empresas están promocionando sus productos alrededor de la Selección Mexicana y los partidos de futbol.

El Dato: El Poder del Consumidor y la Red por los Derechos de la Infancia alertaron en 2024 que, nueve de cada 10 escuelas del país ofertaban alimentos ultraprocesados.

“No estamos buscando ninguna ley prohibitiva, conocemos al mercado y aceptamos que el consumidor es quien toma la decisión, pero sí vamos a proteger al consumidor e imponer un impuesto”, mencionó.

Pese a tratarse de un evento deportivo, estudios científicos coinciden en apuntar que durante las Copas Mundiales de FIFA son patrocinadas por marcas de alcohol y comida chatarra, así como durante estos eventos se promueve su consumo en anuncios y las transmisiones de los partidos de futbol.

Durante el Mundial 2018 en Rusia, investigadores del Centro Británico de Estudios de Tabaco y Alcohol analizaron diversas transmisiones de 18 partidos y contabilizaron la aparición en pantalla de mil 816 anuncios publicitarios de bebidas alcohólicas y comida chatarra en medio de la transmisión, físicos o digitales.

En el estudio “Exposición de la población a la publicidad de alcohol y comida chatarra durante la Copa Mundial de la FIFA 2018”, los autores encontraron que, por cada cinco minutos de juego durante un encuentro, uno siempre venía acompañado de algún anuncio publicitario.

La iniciativa propuesta por Zárate Salgado contempla reformar el artículo 164 bis del Código Fiscal local que corresponde al impuesto de venta final de bebidas alcohólicas. Este gravamen consiste en una tasa de 4.5 por ciento adicional sobre el precio final de estos productos, exceptuando la cerveza, el aguamiel y el pulque.

De aprobarse la propuesta, este impuesto se extendería a la venta final de bebidas energizantes, bebidas saborizadas, alimentos no básicos con alto contenido calórico, como frituras, chocolates, dulces y helados.

Estos productos son dañinos para la salud, pues están asociados con enfermedades como obesidad, diabetes, cáncer, hipertensión arterial y enfermedades cerebrovasculares, entre otras, advierte El Poder del Consumidor.

De acuerdo con esta organización civil, en México, una de cada cuatro muertes por estas enfermedades en 2021 se atribuyó al consumo de productos procesados, un alto consumo de alcohol y un alto uso de tabaco.

Sin embargo, la iniciativa de Morena no contempla ningún gravamen adicional para este último producto. “El tabaco ya llegó al punto máximo que se le puede imponer impuestos. Si continuamos impulsando ese impuesto estamos creando, en realidad, mercado negro”, explicó Zarate Salgado.

Otra limitación de la iniciativa, que fue turnada a comisiones para su análisis, es que el dinero recaudado por el impuesto no garantiza que se destine para la prevención de las enfermedades que causan estos productos o combatir su consumo.

El diputado local estimó que con la ampliación del impuesto podrían recaudarse un total de cinco mil millones de pesos anualmente. Esto es 25 veces los 200 millones que se obtienen actualmente. Esta cifra se da con base en el número de establecimientos y la cantidad de productos vendidos en la ciudad.

No obstante, en la redacción de la iniciativa no se establece qué pasará con el dinero una vez recopilado. Su promovente planteó que fuera para el presupuesto del Poder Judicial y la fiscalía capitalina, aunque no descartó que su uso se defina para el sector salud.

“Eso será determinado en el camino de la negociación. Otros diputados quieren que sea para salud. Cuando en 2014 aprobamos el IEPS se etiquetó para bebederos de agua para sustituir el refresco y no se cumplió. Las propuestas hiperetiquetadas no se están cumpliendo. Pero sin duda es una opción y estoy abierto” explicó el dipuado.

El impuesto para la venta final de productos alcohólicos se creó en 2020, durante el sexenio de la hoy Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para desalentar el alcoholismo y prevenir enfermedades relacionadas.

En paralelo al gravamen, la tasa de intoxicaciones por alcohol se ha reducido casi a la mitad en la ciudad. Durante los primeros 10 meses de 2019 se dieron 30 casos por cada 100 mil capitalinos, mientras que en el mismo periodo de este año se han reportado 16 casos por cada 100 mil habitantes.

Sin embargo, la recaudación no siempre ha sido acorde a lo proyectado, pues en 2024 las autoridades previeron juntar 289 millones por este gravamen, pero sólo se recaudaron 225 millones, 78 por ciento del total. Se desconoce en qué fue gastado el recurso.