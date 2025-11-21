CCH Sur anuncia regreso escalonado a clases y presenta nuevas medidas de seguridad

El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur anunció que las actividades académicas presenciales se reanudarán a partir del lunes 24 de noviembre de 2025, después de varias semanas de trabajos internos y mesas de diálogo entre autoridades, estudiantes y personal.

La Dirección informó que el retorno será escalonado para garantizar una reincorporación ordenada y supervisar el funcionamiento de los nuevos sistemas de seguridad instalados en el plantel.

El calendario de regreso establece que el lunes 24 retomarán actividades las y los estudiantes de primer semestre (Generación 2026).

Posteriormente, el martes 25 volverán quienes cursan tercer semestre (Generación 2025), y el miércoles 26, las y los alumnos de quinto semestre (Generación 2024).

Finalmente, el jueves 27 de noviembre se espera que toda la comunidad estudiantil esté de vuelta en las aulas.

Implementan mejoras de seguridad e infraestructura

Durante el periodo de cierre, el plantel ejecutó diversas acciones como parte del Proyecto de Seguridad, enfocado tanto en la atención psicoemocional de la comunidad como en mejoras estructurales para fortalecer la protección y el orden al interior del campus.

Entre los trabajos realizados destacan los vinculados a la infraestructura y modernización de accesos.

La institución instaló un nuevo sistema de control de acceso, que incluye torniquetes bidireccionales equipados con tabletas para identificación fotográfica del alumnado, así como un torniquete especializado para personas con discapacidad.

Además, se incorporaron detectores de metales en cada entrada, un elemento que pretende reforzar los filtros de seguridad al ingreso.

El boletín también informa la colocación de cámaras de videovigilancia, luminarias, reflectores y el mantenimiento constante de áreas verdes mediante podas regulares.

Todas estas acciones, afirma la Dirección, buscan mejorar el funcionamiento del plantel y garantizar que los espacios académicos operen bajo estándares más altos de seguridad.

La Dirección del CCH Sur subrayó que el regreso a actividades presenciales fue posible gracias a los acuerdos alcanzados con estudiantes, madres y padres de familia, trabajadoras y trabajadores, así como con autoridades de la Dirección General del Colegio y de la Rectoría de la UNAM.

Estas mesas de diálogo, realizadas en las últimas semanas, permitieron alcanzar consensos para implementar medidas que fortalezcan la convivencia, el bienestar y el ambiente escolar.

La autoridad del plantel hizo un llamado a mantener la unidad, el compromiso y el trabajo conjunto, pilares que —según señalaron— han caracterizado a la comunidad del CCH Sur.

Asimismo, expresó confianza en que estas acciones contribuirán a construir un entorno educativo más seguro, solidario y participativo, orientado al bienestar y futuro de las y los estudiantes.

