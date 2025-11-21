Cinco detenidos de la marcha Generación Z son vinculados a proceso; uno permanecerá en prisión preventiva

Un juez de control del Reclusorio Norte vinculó a proceso a cinco personas detenidas durante la marcha de la Generación Z, realizada el 15 de noviembre en la Ciudad de México.

De los acusados, cuatro seguirán su proceso en libertad, mientras que uno permanecerá en prisión preventiva por representar un riesgo para las víctimas.

Los imputados han sido señalados por los delitos de robo y lesiones dolosas, presuntamente cometidos en contra de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante los disturbios.

Para los cuatro procesados en libertad, Bryan Mario “N”, José Enrique “N”, Sergio “N” y Eduardo “N”, el juez dictó medidas cautelares que incluyen no acercarse a las víctimas y la obligación de firmar periódicamente ante la autoridad correspondiente.

El quinto imputado, por su parte, permanecerá en el Reclusorio Varonil Norte, ya que el juez evaluó que existe un riesgo para la sociedad en caso de liberación.

Además, en la audiencia se concedió la duplicidad del término constitucional: el plazo para la investigación se extendió de 72 a 144 horas para que la defensa prepare su estrategia.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ha abierto múltiples carpetas de investigación por estos hechos. Según reportes, tres personas más fueron vinculadas a proceso por tentativa de homicidio en audiencias separadas.

Además, entre los 18 detenidos que enfrentan cargos, también hay imputaciones por resistencia de particulares y lesiones dolosas, reflejando la diversidad de delitos atribuidos tras los incidentes del 15 de noviembre.

Defensores legales de algunos acusados han denunciado posibles irregularidades en la detención, afirmando que hubo tortura física y psicológica.

Además, en la audiencia inicial varios imputados solicitaron ampliar el tiempo para preparar su defensa, lo que fue aceptado por la autoridad judicial.

Este caso se enmarca en el contexto más amplio de la movilización de la Generación Z, una manifestación juvenil que además ha sido objeto de un intenso debate político y mediático.

MSL