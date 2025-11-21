Metrobús cerrará estaciones en tres líneas y podría complicar los traslados; consulta los cierres

El Metrobús de la CDMX informó que llevará a cabo una primera etapa de cierres escalonados en estaciones de las líneas 1, 2 y 5, del 24 de noviembre al 5 de diciembre de 2025, con el fin de realizar trabajos de mantenimiento mayor.

¿Qué trabajos se realizarán?

Durante este periodo, las labores de mantenimiento incluyen el retiro de herrerías y soportes, la instalación de nuevo mobiliario, cortinas y paneles de vidrio, así como la adecuación eléctrica e iluminación de las estaciones.

Las autoridades del Metrobús explican que estas tareas no pueden realizarse mientras haya servicio activo, de ahí la necesidad de suspender operación en ciertas paradas para preservar los estándares de seguridad y calidad.

Además, algunas estaciones tendrán cierres nocturnos previos al cierre total para realizar diagnósticos y preparar las intervenciones de forma más eficiente.

¿Cuáles serán las estaciones afectadas?

El cierre impactará múltiples estaciones:

En la Línea 1 (Indios Verdes - El Caminero) se verán afectados tramos entre el 24 y 28 de noviembre, incluyendo estaciones como:

Deportivo 18 de Marzo

Revolución

Nuevo León

Río Churubusco

Euzkaro

Doctor Gálvez

Plaza de la República

La Piedad

En la Línea 2, la estación Iztacalco permanece cerrada del 19 de noviembre por la noche hasta el 5 de diciembre. Por su parte, la estación Rojo Gómez tendrá cierres nocturnos del 24 al 28 de noviembre a partir de las 22:00 horas.

Para la Línea 5, el cierre será escalonado según sentido: algunas estaciones dejarán de operar entre el 24 y 28 de noviembre, mientras que otras lo harán a partir del 1 de diciembre hasta el día 5.

En dirección Río de los Remedios las estaciones serán:

24 de noviembre: 5 de Mayo, El Coyol

25 de noviembre: San Juan de Aragón, Talismán

26 de noviembre: Oriente 101, Río Consulado

27 de noviembre: Preparatoria 3, Río Guadalupe

28 de noviembre: Victoria, Río Santa Coleta

En dirección Preparatoria 1 las estaciones serán:

1 de diciembre: Río Consulado, Oriente 101

2 de diciembre: Talismán, San Juan de Aragón

3 de diciembre: El Coyol, 5 de Mayo

4 de diciembre: Río Santa Coleta, Victoria

5 de diciembre: Río Guadalupe, Preparatoria 3

Alternativas y recomendaciones a usuarios

Ante estos cierres, el Metrobús ha pedido a los usuarios que planifiquen sus traslados con anticipación para evitar contratiempos.

Informarán mediante sus canales oficiales —redes sociales, pantallas de estaciones y su sitio web— el detalle de los cierres, así como las rutas alternas que los pasajeros pueden tomar.

Objetivo del mantenimiento

El organismo defiende que estas intervenciones son necesarias para mejorar la seguridad, la accesibilidad y la durabilidad de sus instalaciones.

También forman parte de planes de modernización: en el caso de la Línea 2, las obras buscan adaptar algunas estaciones para permitir el uso de autobuses biarticulados, lo que aumentará la capacidad del sistema.

