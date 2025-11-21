Plantea el PAN modernizar el transporte concesionado

Pasajeros abordan un camión concesionado en la alcaldía Iztacalco, el 4 de noviembre.

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México propuso que el Gobierno capitalino destine una partida específica de recursos para la modernización de los vehículos de transporte público concesionado en la capital mexicana, frente al tarifazo reciente en la capital.

En tribuna el diputado local Andrés Sánchez Miranda, promovente de la iniciativa, enfatizó que el aumento de 1.50 pesos a la tarifa de este transporte debe venir acompañado de la renovación de esta flota vehicular y que no quede en compromisos incumplidos entre gobierno y concesionarios.

“Con esta adición la modernización deja de ser un acuerdo político atemporal y se convierte en una obligación legal, con presupuesto propio, con un calendario establecido y con una inversión tangible. Si los usuarios están pagando más, lo menos que merecen es que su viaje diario sea mejor”, declaró.

1.5 pesos aumentó el transporte público concesionado en la Ciudad de México

La propuesta contempla agregar un artículo décimo noveno transitorio a la Ley de Movilidad, para urgir al Gobierno local a crear una partida para un Programa de Modernización de Transporte Público Concesionado.

El objetivo del programa, indica la iniciativa panista, es sustituir las unidades obsoletas por vehículos con tecnología limpia o híbrida, adquirir equipamiento de seguridad y accesibilidad universal y establecer mecanismos de evaluación del servicio de transporte público.