Se desinfla marcha y salen sólo 150 a calles del Centro

Con más medios de información y policías que integrantes de la autodenominada Generación Z es como transcurrió la segunda marcha de este grupo, misma en la que las autoridades capitalinas detuvieron a seis personas y aseguró desde toletes y cadenas hasta droga.

El contingente de manifestantes salió del Ángel de la Independencia alrededor de las 11:00 horas con no más de 150 personas, de acuerdo con la Secretaría de Gobierno capitalina y con la ausencia de personas integrantes del “bloque negro”, quienes, usualmente, se cubren el rostro para realizar destrozos.

3 detenidos en la primera marcha son acusadas por tentativa de homicidio

18 incidentes indaga la SSC por posible exceso de la fuerza por parte de policías

Hacia el mediodía, los inconformes llegaron a la Glorieta de las Mujeres que Luchan, donde los esperaba una barricada de elementos antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que, para que no afectaran el Desfile Cívico Militar conmemorativo del 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, les impidió el paso por más de una hora.

Este primer cerco policiaco generó división entre los asistentes: unos querían avanzar por la fuerza, mientras que otros consideraron que era inviable, porque “nos superan y no vamos a poder”.

Durante el recorrido, y en contraste con la marcha del pasado 15 de noviembre, La Razón observó una presencia mayoritaria de jóvenes con respecto a adultos de 40 años o más.

En un sondeo, varios jóvenes que portaban la imagen de la calavera que representa a la tripulación pirata de los Sombrero de Paja, liderada por Monkey D. Luffy, del manga One Piece, desconocieron saber el origen de ésta, aunque otros sí supieron, pero afirmaron que nunca han leído la historieta ni han visto el anime e ignoraron el significado de la imagen.

El Dato: La próxima manifestación a nivel nacional de la autollamada Generación Z será el próximo 14 de diciembre, pero aún no cuenta con una ruta específica.

“Según yo, si no me equivoco (la calavera) demuestra que estamos hartos de la corrupción, de los gobiernos autoritarios. Es del anime One Piece, no lo veo, pero por lo mismo de esto no estoy muy afiliado al anime, pero vine, porque estamos hartos. Según yo esto representa toda la corrupción”, mencionó Alan, de 19 años.

“Realmente yo no pertenezco a esta generación (Z), sé que es un anime, sé que es algo que está representando a la generación más joven en todo el mundo y que ha hecho muchos cambios en Nepal, en Turquía, es un símbolo que está uniendo a la Generación Z”, dijo Germán, quien se autodenominó como millennial.

David, otro asistente que usaba la calavera de los Sombrero de Paja, afirmó que para él significaba ser apartidista. Reconoció que sólo vio pocos capítulos del anime que tiene más de mil.

La protesta, cuya primera edición estuvo impulsada por personajes de la derecha mexicana como el expresidente, Vicente Fox Quesada; la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, así como por el PRI y el PAN, estuvo marcada por una serie de consignas machistas, misóginas y homófobas, además de mensajes en contra del Gobierno federal.

Toletes y máscaras de gas asegurados ayer en la marcha. ı Foto: Especial y Fernanda Rangel›La Razón

Algunos inconformes con la administración morenista se refirieron de manera despectiva a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mientras otros manifestaron que el Ejército Mexicano tiene acciones “mariconas” contra el narcotráfico al no “atacarlos como se debe”.

Un joven de 17 años refirió que el Gobierno federal debe retomar la guerra contra el narcotráfico que inició el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa y la cual dejó entre 28 y 50 mil muertos.

“Yo creo que debe haber más seguridad en el país, porque todo ha seguido igual y que regrese la guerra contra el narco, que yo creo es la base y lo más importante de todo, porque si seguimos a este paso vamos a estar controlados por ellos (los criminales)”, mencionó el joven originario del Estado de México.

Tras permanecer detenidos cerca de hora y media en la Glorieta de las Mujeres que Luchan, el grupo reanudó la marcha hacia el Centro Histórico y conforme avanzaron, más personas se sumaron.

La SSC informó que, en el entronque de Paseo de la Reforma y Guerrero se registró una riña entre varias personas, por lo que policías de Tránsito intervinieron para disuadir el conflicto. El resultado de esto fue la detención de cinco hombres de 17, 22, 24, 25 y 27 años.

Además, elementos de seguridad aprehendieron a un joven de 19 años, a quien le aseguraron una bolsa grande y otras más pequeñas con supuesta marihuana.

Sobre el Corredor Francisco I. Madero, la dependencia capitalina precisó que aseguró cadenas gruesas que portaban algunos manifestantes, así como toletes y máscaras de gas. El objetivo, indicó, fue salvaguardar la integridad de manifestantes y transeúntes.