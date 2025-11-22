CCH Sur aplaza nuevamente regreso a clases; organiza recorridos para informar medidas de seguridad

CCH Sur cancela retorno a clases presenciales programado para este 24 de noviembre

La dirección del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur ha decidido posponer una vez más el reinicio de actividades presenciales para dar prioridad a un regreso seguro.

La administración anunció una serie de recorridos informativos por las instalaciones para dar a conocer los trabajos de mejora en materia de seguridad e infraestructura.

El anuncio coincide con la reapertura escalonada programada tras el prolongado cierre del plantel, luego del violento incidente del pasado septiembre. En aquel hecho, un estudiante perdió la vida, lo que provocó una crisis de confianza entre la comunidad estudiantil y los padres.

Según el calendario, los recorridos se realizarán entre el 24 y el 26 de noviembre:

El lunes 24 irá el alumnado de quinto semestre junto con sus profesores

El martes 25 le tocará a los alumnos de tercer semestre

El miércoles 26 a los estudiantes de primer semestre

Las sesiones informativas se ofrecerán en dos horarios: de 9:00 a 13:00 horas para el turno matutino, y de 15:00 a 19:00 para el vespertino.

Durante esos días, los alumnos convocados no tendrán clases, con el fin de facilitar la asistencia y permitir que se evalúe la pertinencia del regreso a la presencialidad tras los recorridos.

Las mejoras implementadas en el plantel incluyen un nuevo sistema de control de acceso con torniquetes bidireccionales, pantallas para identificación fotográfica de estudiantes y un torniquete especial para personas con discapacidad.

También se instalaron detectores de metales en las entradas, cámaras de videovigilancia, luminarias y reflectores, así como el mantenimiento constante de zonas verdes.

Según la dirección, estas acciones forman parte de un “Proyecto de Seguridad” más amplio, que también contempla atención psicoemocional para la comunidad.

El anuncio ha sido interpretado como una señal de que la institución responde, al menos de manera parcial, a una de las principales demandas de los padres: verificar personalmente las condiciones de seguridad antes de que los estudiantes regresen.

Este regreso escalonado, además, fue posible gracias a las mesas de diálogo que se instalaron entre autoridades del plantel, estudiantes, trabajadores y madres y padres de familia.

En paralelo, la UNAM ha reforzado su plan de seguridad para toda la comunidad universitaria, con apoyo psicológico a estudiantes, control de acceso más estricto y coordinación con autoridades locales.

Sin embargo, persisten tensiones: algunos padres han señalado que el nuevo anuncio podría ser solo un “aplazamiento disfrazado”, y exigen que los recorridos informativos no solo sirvan para mostrar mejoras, sino para garantizar que las medidas implementadas realmente funcionen.

En definitiva, el CCH Sur se enfrenta a un momento clave, debe demostrar con hechos que las reformas propuestas no son solo simbólicas, sino efectivas, para recuperar la confianza de su comunidad y permitir un retorno seguro y sostenible a las aulas.

