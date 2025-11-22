CDMX activa Alerta Amarilla por bajas temperaturas este 23 de noviembre

La Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius durante la madrugada y primeras horas de este domingo 23 de noviembre en las alcaldías de Tlalpan y Milpa Alta, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).
El aviso se emitió debido a la presencia de un nuevo frente frío que afectará principalmente a las zonas altas del sur de la capital.
De acuerdo con la autoridad, se espera que la bajas temperaturas empiecen de las 00:00 y las 08:00 horas, podrían presentarse heladas ligeras y un ambiente gélido que incrementa el riesgo de afectaciones en la salud, especialmente.
Descenso térmico por influencia de sistemas frontales
El descenso de temperatura está asociado a la llegada de un frente frío que se desplaza por el centro del país, generando un ambiente más seco y condiciones que favorecen madrugadas especialmente frías.
La SGIRPC destacó que, aunque se trata de un fenómeno habitual en esta temporada, el contraste térmico entre el día y la noche puede incrementar los padecimientos respiratorios.
Autoridades capitalinas recordaron que las zonas montañosas del sur, como Tlalpan y gran parte de Milpa Alta, suelen registrar temperaturas más bajas que el resto de la capital debido a su altitud y condiciones geográficas.
Recomendaciones para la población
La SGIRPC llamó a la población de las zonas afectadas a tomar medidas preventivas para evitar riesgos a la salud. Entre las principales recomendaciones emitidas se encuentran:
- Usar varias capas de ropa, preferentemente de algodón o lana.
- Cubrir nariz y boca al exponerse al aire frío para evitar irritación e infecciones respiratorias.
- Evitar cambios bruscos de temperatura, especialmente al salir de lugares cerrados.
- Ingerir frutas ricas en vitaminas A y C, así como mantenerse bien hidratado.
- Proteger a mascotas, evitando dejarlas a la intemperie durante la madrugada.
Las autoridades también recomendaron estar atentas a futuros avisos del sistema de protección civil, pues el ambiente frío podría mantenerse en los próximos días debido a la llegada de nuevos frentes fríos.
