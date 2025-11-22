CDMX activa Alerta Amarilla por bajas temperaturas este 23 de noviembre

La Ciudad de México activó la Alerta Amarilla por temperaturas mínimas de entre 4 y 6 grados Celsius durante la madrugada y primeras horas de este domingo 23 de noviembre en las alcaldías de Tlalpan y Milpa Alta, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

El aviso se emitió debido a la presencia de un nuevo frente frío que afectará principalmente a las zonas altas del sur de la capital.

De acuerdo con la autoridad, se espera que la bajas temperaturas empiecen de las 00:00 y las 08:00 horas, podrían presentarse heladas ligeras y un ambiente gélido que incrementa el riesgo de afectaciones en la salud, especialmente.

TE RECOMENDAMOS: Licencia permanente sin módulos Cómo obtener la licencia permanente digital en tu celular en la CDMX

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 23/11/2025, en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/TWtYfdmBwG — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 22, 2025

Descenso térmico por influencia de sistemas frontales

El descenso de temperatura está asociado a la llegada de un frente frío que se desplaza por el centro del país, generando un ambiente más seco y condiciones que favorecen madrugadas especialmente frías.

La SGIRPC destacó que, aunque se trata de un fenómeno habitual en esta temporada, el contraste térmico entre el día y la noche puede incrementar los padecimientos respiratorios.

Autoridades capitalinas recordaron que las zonas montañosas del sur, como Tlalpan y gran parte de Milpa Alta, suelen registrar temperaturas más bajas que el resto de la capital debido a su altitud y condiciones geográficas.

Recomendaciones para la población

La SGIRPC llamó a la población de las zonas afectadas a tomar medidas preventivas para evitar riesgos a la salud. Entre las principales recomendaciones emitidas se encuentran:

Usar varias capas de ropa , preferentemente de algodón o lana.

Cubrir nariz y boca al exponerse al aire frío para evitar irritación e infecciones respiratorias.

Evitar cambios bruscos de temperatura , especialmente al salir de lugares cerrados.

Ingerir frutas ricas en vitaminas A y C, así como mantenerse bien hidratado.

Proteger a mascotas, evitando dejarlas a la intemperie durante la madrugada.

Las autoridades también recomendaron estar atentas a futuros avisos del sistema de protección civil, pues el ambiente frío podría mantenerse en los próximos días debido a la llegada de nuevos frentes fríos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL