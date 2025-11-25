Jazlyn se recupera en CDMX tras explosión

La niña de dos años, quien fue víctima de la explosión en el distribuidor vial La Concordia, Jazlyn Azuleth, regresó a México luego de más de 60 días de atención médica en el Hospital Shriners, en Galveston, Texas, Estados Unidos. Tendrá atención vía telemedicina y recibirá los tratamientos necesarios para recuperar la movilidad de una de sus manos.

En conferencia, la madre de la menor, Cynthia Carrillo, agradeció a Alicia Matías Teodoro, su madre “haberse sacrificado” por su nieta, pues la llamada “abuelita heroína” la cubrió con su cuerpo durante la explosión de la pipa de gas licuado de petróleo de Grupo Tomza, S.A. de C.V., el pasado 10 de septiembre en Iztapalapa.

El Dato: La estadía de Jazlyn y su mamá en el Hostpital Shriners, en Texas, Estados Unidos, fue gratuita, pero el traslado allá costó aproximadamente 350 mil pesos.

“La verdad, mi mamá fue una mujer muy grandiosa y maravillosa. Todo esto ha sido un golpe muy fuerte, le agradezco toda la esperanza y el valor que ella tuvo al tener a mi hija en sus brazos y no soltarla. Aún espero los ‘buenos días’ y ‘vamos a desayunar’ todos los días”, concluyó la madre de la niña.

Con ayuda de la Fundación Michou y Mau, la infante fue trasladada al Hospital Shriners el 15 de septiembre, luego de estar intubada por cinco días en el Hospital Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social.

4 Menores de edad fallecieron luego de la explosión

32 Personas perdieron la vida durante y después del accidente

“No sé qué habría pasado sin el apoyo de ellos, tanto de la Fundación Michou y Mau que estuvo ahí y me apoyó para que yo pudiera llegar a Galveston, y la atención allá que fue muy linda y siempre al pendiente de mi hija”, expresó la madre.

Cynthia Carrillo comentó que el pronóstico de la niña es prometedor, que Jazlyn Azuleth está fuera de peligro inminente, pero que probablemente deberán regresar periódicamente al hospital en Texas para dar seguimiento a la evolución de los injertos de piel que le colocaron en piernas, brazos y cabeza.

“Esto es un proceso muy fuerte. Ahorita no vivo mi duelo como tal. Voy a aceptar ayuda psicológica no sólo para mí, sino también para mi hija”, admitió.

Así lo respaldó la directora de Atención Hospitalaria de la Secretaría de Salud capitalina, Judith Meléndez Viana, quien además confirmó para medios de comunicación que a la familia de Alicia y Jazlyn Azuleth, así como a las de las otras 83 víctimas, recibirán atención sicológica gratuita vía la misma dependencia.

La presidenta y fundadora de Michou y Mau, Virginia Sendel e Iturbide, reafirmó su apoyo a la familia de la niña y agradeció al Hospital Shriners por la atención a ésta.

“El costo real es muy muy elevado porque el niño quemado es el niño que más cuesta, además de ser el que más sufre. En Shriners no hay un solo pago ni por la comida ni por los medicamentos ni por las cirugías ni por las prendas de compresión”, apuntó.