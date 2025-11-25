Metro CDMX HOY 25 de noviembre: Estas son las estaciones cerradas

Estas son las líneas que presentan retrasos en el Metro CDMX HOY.

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 25 de noviembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de seis minutos en las líneas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B y 12; y de siete minutos en la línea 3.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/o40oU3v1T5 — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 25, 2025

¿Qué pasa en la Línea 3?

La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, mientras que el Metro informó que este retraso se debe a la presencia de alta afluencia en la línea.

¿Qué sucede en la línea 3 dirección indios verdes? Llevamos parados 10 minutos en cada estación

Que sucede con su servicio en la línea 3 llevamos minutos detenidos y es bien temprano, pésimo servicio

Línea 3 dirección a indios verdes parado en división del norte... Va muy lento

Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea 3, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 25, 2025

¿Qué pasa en la Línea 12?

La Línea 12 que corre desde Mixcoac a Tláhuac presenta una marcha lenta, usuarios afirman que se registra una alta afluencia por lo que se impide el avance normal de los trenes.

Manden trenes vacíos a Atlalilco de la línea 12 dirección Mixcoac, no se puede subir, manden trenes vacíos

¿Que pasa en la estación Tláhuac ?, llevamos 15 min y no salen trenes

