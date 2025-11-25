Trabajadoras sexuales reclaman falta de apoyo

Randy Cisneros durante la protesta de anoche en la Calzada de Tlalpan

Un grupo de trabajadoras sexuales independientes bloquearon la Calzada de Tlalpan, pues denunciaron que no han recibido una compensación por las afectaciones a su actividad, debido a las obras de la ciclovía en esta vialidad con miras al Mundial de 2026.

A la altura de la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro, los carriles de la Calzada dirección Taxqueña fueron inmovilizados por estas trabajadoras, para exigir un diálogo con el titular de la Secretaría de Gobierno local, César Cravioto Romero.

Carolina, representante del colectivo de 40 trabajadoras sexuales que laboran en la vialidad, entre San Antonio Abad y Chabacano, denunció que el subsecretario de Gobierno, Fadlala Akabani, incumplió con la promesa de entregar 18 mil pesos como reparación del daño por la obra y despensas de alimentos mensuales.

Otro compromiso incumplido, dijo la activista, es la integración al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas a integrantes de este colectivo, pues han recibido amenazas y hostigamiento de líderes, caciques del trabajo sexual, que operan en la vialidad, quienes sí han recibido compensaciones por la ciclovía.

Randy Cisneros, integrante de la Alianza Mexicana de Trabajadoras Sexuales, enfatizó que las trabajadoras de la Calzada de Tlalpan han enfrentado un ambiente hostil a partir de la megaobra.

“La ciclovía ha sido una gran excusa del Gobierno para hacer una suerte de limpieza social y las trabajadoras independientes están siendo violentadas, por un lado, por el Gobierno que no las está tomando en cuenta y, por el otro, por el sector de líderes que las está acosando por alzar la voz”, explicó a La Razón.

La también es trabajadora sexual, enfatizó que las protestantes son trabajadoras sexuales independientes. Es decir, que no entregan ninguna cuota a nadie.