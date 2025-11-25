Vinculan a dos por homicidio de Fede Dorcaz

Andy “N” y Geovanni “N”, luego de ser detenidos por autoridades de la Ciudad de México en octubre y noviembre.

Un juez vinculó a proceso a Andy “N” y a Geovanni “N” por el presunto homicidio doloso cometido en contra del cantante y modelo argentino, Federico Dorcazberro, el 9 de octubre.

A través de sus redes sociales, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, destacó las aprehensiones de los sospechosos y la decisión del juzgador para llevar justicia en este caso.

“Seguimos trabajando de manera coordinada para identificar y detener a quienes cometen delitos, evitar la impunidad y seguir construyendo una ciudad más segura, justa y en paz”, escribió en X.

TE RECOMENDAMOS: Crean espacios seguros para mujeres Denuncian las pajareras de Iztapalapa la violencia de género en el gremio

El Tip: El diario La Nación de Argentina informó que Federico Dorcazbbero se posicionó como cantante del género pop uno de sus temas más recientes fue “Si tú la vieras”.

De acuerdo con la SSC, el pasado 9 de octubre sujetos a bordo de motocicletas interceptaron a Federico Dorcazberro en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo y Andy “N” y Geovanny “N” le dispararon.

El 17 de octubre, luego de una solicitud de auxilio de un transeúnte por robo, policías persiguieron y detuvieron a tres personas, entre ellas, Andy “N”. Durante esta acción hubo un intercambio de disparos, mismo en el que el criminal resultó herido, por lo cual recibió atención médica.

60 por ciento bajaron los delitos de alto impacto entre 2025 y 2019

Un mes después, el 20 de noviembre, luego de la ejecución de cuatro órdenes de cateo en inmuebles de las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón, elementos de la SSC e integrantes de la Policía de Investigación de la Fiscalía local detuvieron a Geovanni “N”, a quien le aseguraron un arma de fuego y tres teléfonos.

La Secretaría informó que, en la audiencia del domingo, el juez vinculó a los sospechosos, quienes están en el Reclusorio Oriente, dictó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

“La Fiscalía capitalina y la SSC reiteran que continuarán fortaleciendo sus capacidades de investigación y coordinación institucional para esclarecer los delitos y presentar a los responsables ante la justicia, en beneficio de la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía”, indicaron las autoridades capitalinas.