Acusa Morena a Alito por contratar “porros”

La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México señaló al líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, por presuntamente planear la contratación y organización de grupos porriles para los actos de violencia en la marcha de la autodenominada Generación Z, el pasado 15 de noviembre.

En conferencia, la coordinadora de la bancada guinda, Xóchitl Bravo Espinosa, y su colega, Paulo Emilio García González, expusieron que, con información que recibieron de simpatizantes y militantes priistas, el partido tricolor, tanto a nivel nacional como local, supuestamente operó una red para reventar la protesta.

El Dato: Morena anunció el domingo pasado que presentará las denuncias en contra de políticos del PAN y PRI por el presunto uso de recursos públicos para la violencia.

“Toda esta mafia, todos estos actores políticos que están intentando crear inestabilidad en esta ciudad, en este país, hoy salen al descubierto. No son cualesquiera personas los que están involucrados”, dijo la morenista.

De acuerdo con lo expuesto, sin que se presentaran pruebas irrefutables, supuestamente Moreno Cárdenas comisionó como responsables políticos de los grupos de choque y porriles a los diputados federales Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla y a Israel Betanzos Cortes, quien también es el líder del PRI en la capital.

Los legisladores, a su vez, se acercaron a Ángel Gutiérrez, El Faria, líder del tricolor en la alcaldía Gustavo A. Madero, para operar a los grupos. Este personaje, presuntamente, contactó al grupo porril, con presencia en el Instituto Politécnico Nacional, Organización Democrática de Estudiantes Técnicos, para reunir a quienes participarían en los actos violentos.

10 mil pesos, presuntamente, ofreció el PRI a participantes violentos

García González mencionó que entre los grupos porriles que participaron en la protesta están los de las Vocacionales 6 y 5, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Zacatenco, Bachilleres 10, entre otros.

Otros de los supuestos implicados en los disturbios pertenecen al Frente Juvenil Revolucionario del PRI y a un sujeto conocido como Chico Baby, quien está ligado al grupo de Los 300, relacionado con extorsiones en la ciudad y el Estado de México.

“Sabemos que lo que les ofrecieron a estos grupos de choque es un pago de 10 mil pesos por participar en estas acciones violentas, lo que había encargo Alito a estos dos diputados era reunir a 400 personas en estos grupos porriles, pero, como dan cuenta las imágenes de la marcha, no llegaron ni a 100. Hasta en eso batallaron”, agregó García González.

19 personas fueron detenidas en la protesta del 15 de noviembre

En la marcha, sujetos derribaron las vallas colocadas frente a Palacio Nacional y también agredieron a policías, lo que ocasionó que al menos 100 uniformados resultaran heridos.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en la movilización las autoridades detuvieron a 19 personas, entre ellas un menor de edad. Actualmente tres sospechosos están vinculados a proceso por los presuntos delitos de tentativa de homicidio.

Bravo Espinosa adelantó que urgirán al Congreso que se lleve a cabo una indagatoria por este presunto esquema criminal y violento en el que hubo recursos públicos.

“Presentaremos, ante el Pleno del Congreso, que se haga una investigación a fondo en las fiscalías, en donde sea necesario, porque no podemos permitir que seudorrepresentantes populares utilicen el recurso público que es de la gente para generar actos de violencia”, dijo.