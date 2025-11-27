Destaca Mercado obras en Magdalena Contreras

El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, destacó ante diputados capitalinos las distintas obras llevadas a cabo para atender el abandono de la administración pasada; además, planteó modernizar la administración pública para ejercer mejor los recursos.

En su comparecencia, el funcionario resaltó que el estado financiero heredado fue crítico, ya que encontró un subejercicio por 120 millones 485 mil 367.59 pesos.

La administración se reorganizó para privilegiar la eficiencia operativa, se construyó un Sistema de Evaluación del Desempeño, se actualizaron inventarios y se fortaleció la capacidad interna para reducir gastos en la contratación de terceros. Se rediseñaron las estrategias y la administración pública, y se consultó a los trabajadores que son los que conocen las deficiencias y las necesidades.

“Mientras el Gobierno anterior sólo intervino un andador nosotros llevamos cinco, en cuanto a las escuelas la administración pasada atendió sólo una escuela, nosotros realizamos obra mayor a escuelas y mantenimiento menor a todas las escuelas de la alcaldía”, mencionó.

La actual administración, afirmó, ha priorizado los proyectos de obra en 15 colonias que se encuentran ubicadas en la parte alta de la alcaldía, que presentan más rezago en materia de desarrollo humano y en inversión pública.

Mercado Guaida destacó la importancia de modernizar la administración pública con reformas a la ley y el rediseño en la distribución del presupuesto, para fortalecer la capacidad de inversión en las alcaldías de la Ciudad de México.

“Hoy estamos pagando el tener que iniciar de cero después de años de abandono y olvido. Invertir a tiempo también es eficiencia”, comentó.

El funcionario capitalino además solicitó el incremento de 14 por ciento en total, seis por ciento para atender emergencias y ocho por ciento para fortalecer la capacidad operativa.