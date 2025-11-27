Metro CDMX HOY 27 de noviembre: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este jueves 27 de noviembre.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cuatro minutos en las líneas 4, 6 y 7; de cinco minutos en las líneas 1, 2, 5, 9, A y 12; y de seis minutos en las líneas 3, 8 y B.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/lN9NY6rRLt — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 27, 2025

¿Qué pasa en la Línea B?

La Línea B que corre desde Buenavista a Ciudad Azteca presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que registran una alta afluencia en la línea.

Segundo día con los trenes de línea b haciendo basé en cada estación

Muevan su servicio en línea B, todos los días es lo mismo

Línea B dirección Buenavista porque no se apuran llevamos mucho parados en Olímpica

Línea B llevas de 40 minutos parado en CD azteca y los vagones ya están atiborrados

¿Qué pasa en la Línea 3?

La Línea 3 que corre desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha lenta, usuarios afirman que los trenes se quedan detenidos entre estaciones, volviendo el recorrido más largo de lo normal.

Llevamos más de 30 min de Centro Médico a Guerrero L3

¿Qué esperan para avanzar la línea 3?

L3 lo que siempre me estresa es porque de Cu a Centro Médico avanza bien, pero de ahí a Indios Verdes se van bien lento

