Reportan arresto de ‘El Goofy’, quien habría contratado a sicarios para asesinar al abogado David Cohen

Antonio “N”, alias “El Goofy”, señalado como quien habría contratado a sicarios para asesinar al abogado David Cohen, habría sido detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se reportó el mediodía de este jueves.

De acuerdo con reportes de la prensa nacional, agentes de la Policía de Investigación (PDI), de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, fueron quienes detuvieron a “El Goofy”.

El crimen del abogado David Cohen ocurrió el pasado 13 de octubre en inmediaciones de la Ciudad Judicial.

De acuerdo con fuentes que citan medios nacionales, “El Goofy” habría sido la persona que reclutó, armó y ofreció una paga a los sicarios Héctor “N” y Donovan “N”, quienes ejecutaron el ataque contra el litigante y que actualmente ya se encuentran vinculados a proceso.

Las mismas fuentes informaron que Antonio “N” residía en la colonia Doctores, desde donde habría planeado la agresión; sin embargo, tras el crimen huyó de su domicilio para evadir la acción de la justicia. Agentes de la PDI lo ubicaron después de semanas de seguimiento y finalmente lograron su captura.

“El Goofy” habría sido fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde continuará la integración de la carpeta de investigación para definir su situación jurídica.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR