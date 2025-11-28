CDMX lanza estrategia integral para erradicar la violencia contra mujeres en el transporte: ‘Si te tocan, nos toca’

Brugada presenta estrategia "Si te tocan, nos toca" para erradicar la violencia en el transporte de CDMX

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada presentó una estrategia integral de 15 puntos que busca combatir la violencia contra las mujeres en el transporte público.

Al encabezar un acto con concesionarios, operadores y autoridades locales, la mandataria capitalina advirtió que “No es normal que una mujer suba al transporte con miedo a ser acosada o abusada. Nada de eso es normal, todo eso es violencia”.

En el CETRAM Chapultepec, junto a 31 corredores que decidieron sumarse al llamado, Brugada Molina destacó que este encuentro forma parte de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres.

El objetivo, dijo, es “garantizar un viaje sin violencia en la Ciudad de México” y consolidar a la capital como “una ciudad feminista, de derechos y libertades”.

“En 2019, el 87 por ciento de las mujeres declaró haber sufrido violencia en el transporte público; en 2025 se redujo a 75 por ciento. Sigue siendo altísimo”, reconoció.

Añadió que, según diagnósticos de ONU Mujeres, las mujeres son quienes más usan el transporte por las tareas de cuidado, realizando entre cinco y diez trayectos diarios, muchas veces acompañadas de niñas, niños o personas mayores.

La mandataria presentó un acuerdo denominado “Ruta libre de violencia hacia las mujeres”, que será firmado con los concesionarios. Entre los 15 compromisos destaca la difusión permanente de la campaña “Si te tocan, nos toca”, así como la implementación de un protocolo inmediato de actuación para casos de acoso o abuso sexual.

“Necesitamos que los operadores, auxiliares y quienes están directamente con la ciudadanía sepan qué hacer”, insistió.

Otro punto clave, dijo, será promover una cultura de cero tolerancia a la violencia y fomentar entornos seguros en las unidades. “A veces ni siquiera nombramos el hostigamiento como delito, pero lo es, y ocurre todos los días”, advirtió.

Recordó que muchas mujeres sienten vergüenza o temor de denunciar en el momento, y que frecuentemente no hay respuestas adecuadas por parte de operadores u otros usuarios.

También se incluirá información visible en cada unidad, mantenimiento de señalización institucional, iluminación, limpieza y operación adecuada. La mandataria puso énfasis en la obligación de responder ante cualquier acto de violencia: “Dar aviso inmediato a las autoridades competentes debe ser regla, no excepción”.

Uno de los anuncios centrales fue la instalación de botones de pánico en todas las unidades de transporte público y concesionado.

“Si alguien comete un abuso sexual, el chofer deberá presionar el botón para que llegue una patrulla y detenga al agresor. Así vamos a actuar”, sostuvo. La ciudad buscará también integrar cámaras y sistemas GPS en coordinación con los permisionarios.

Además, se brindará capacitación en género, derechos humanos y masculinidades para todas las personas que operan las rutas.

Se instalarán módulos de atención integral contra la violencia en distintos puntos, incluidos los CETRAM, que también serán iluminados y rehabilitados. “Este año estamos construyendo 334 kilómetros de Caminos de Mujeres Libres y Seguras. Ahora también iluminaremos accesos a los CETRAM”, informó.

Clara Brugada agregó que, en el mediano plazo, la ciudad impulsará la incorporación de más mujeres conductoras. “Queremos que en todos lados se refleje la participación de las mujeres”, señaló.

La mandataria llamó a los concesionarios a asumir su responsabilidad en esta estrategia. “Si no tenemos la voluntad de ustedes, no podemos avanzar”, dijo.

