Presume Mercado avances en la MC

Ante vecinos, el alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, destacó las distintas acciones que ha llevado a cabo en su primer año como alcalde de la demarcación para mejorar la seguridad y brindar mejores espacios públicos y deportivos, tras abandono del Gobierno anterior.

Al rendir su Primer Informe de labores, el funcionario local resaltó que su administración priorizó los proyectos de obra en 15 colonias en la parte alta de la alcaldía, donde hay mayor rezago no sólo en materia de desarrollo humano, también en inversión pública.

44 millones de pesos en tecnología e inteligencia policial han sido invertidos

Mercado Guaida explicó que en dichas zonas su administración ya entregó obras, como el Andador Viborillas y la Calle Jacarandas en Tierra Colorada, la Primera Cda. Río Papaloapan, Av. San Jerónimo y el Camino a los Dinamos; el Paso Seguro en Puente Cuadritos, entre otras.

El alcalde habló sobre los logros obtenidos en materia de seguridad, como la disminución de mil 14 delitos respecto a 2024.

En materia deportiva, Mercado Guaida destacó diversas acciones para la recuperación de espacios, luego de que en el Gobierno que lo antecedió se ocuparon como oficinas, como sucedió con el Deportivo Primero Primero de Mayo.