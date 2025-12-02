SSC-CDMX decomisa más de 1,800 toneladas de autopartes tras operativo en 5 alcaldías

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX) aseguraron más de mil 800 toneladas de autopartes en la Ciudad de México como resultado de la Operación Cazador, un despliegue efectuado en cinco alcaldías entre el 12 y el 27 de noviembre.

Las autoridades informaron que se realizaron 20 cateos en inmuebles presuntamente vinculados con el desmantelamiento, acopio y venta ilegal de autopartes. En el comunicado conjunto, se detalla que los puntos intervenidos se ubican en Cuauhtémoc, Iztapalapa, Coyoacán, Xochimilco y Tláhuac.

Aseguran más de 1,800 toneladas de autopartes en operativo capitalino. ı Foto: SSC-CDMX

Las demarcaciones con mayor volumen asegurado fueron Cuauhtémoc e Iztapalapa. En la primera, se decomisaron “mil toneladas en la colonia Morelos” y otras “500 toneladas en la Exhipódromo de Peralvillo”, según se lee en el documento. En Iztapalapa, se localizaron 20 toneladas adicionales en un predio de la colonia Ampliación Santa María Aztahuacán.

Durante el operativo, el INVEA realizó diez verificaciones administrativas para revisar que los establecimientos contaran con la documentación requerida. La dependencia explicó que todos los inmuebles quedaron asegurados y bajo resguardo policial, mientras que los indicios fueron entregados al Ministerio Público “para las investigaciones correspondientes”.

Las autoridades señalaron que los cateos se realizaron en estricto apego a los protocolos policiales y ministeriales, y con respeto a los derechos humanos. La operación contó con el apoyo de la Secretaría de Marina, la SEDENA y la Guardia Nacional, añadieron.

La SSC y la FGJCDMX reiteraron que continuarán fortaleciendo las tareas de investigación y combate al robo de autopartes, con el objetivo de “construir una ciudad más segura y en paz”, de acuerdo con el comunicado.

