Atiende la Magdalena Contreras 2,875 baches

Fernando Mercado platica con un vecino en la reparación de un bache, este año.

La alcaldía Magdalena Contreras rehabilitó dos mil 875 baches a la fecha con el objetivo de mejorar la movilidad en la demarcación y salvaguardar a automovilistas y motociclistas.

De acuerdo con la demarcación, las acciones de reparación de estos desperfectos en el asfalto se llevaron a cabo mediante la priorización de vialidades de alto flujo y colonias donde había un desgaste severo.

“La gente nos pidió resultados y estamos cumpliendo. Lo que está dañado se repara, lo que no funciona se corrige y lo que estaba olvidado hoy se atiende”, afirmó el alcalde Fernando Mercado Guaida.

75 millones de pesos ha invertido la alcaldía para bacheos y reencarpetado

La autoridad precisó que, un estudio citado por medios de información que cerca de 74.4 por ciento de los habitantes de la alcaldía reportó haber visto oquedades. Por eso, Magdalena Contreras se ubicó en el top de territorios capitalinos con más reportes de este tipo.

La problemática de los baches se agravó durante la temporada de lluvias de este año, por ello, el alcalde lanzó el programa Adiós a los baches, que comenzó con un diagnóstico técnico y ciudadano que identificó más de tres mil puntos críticos. Para atenderlos, se destinó inversión específica, maquinaria nueva y personal especializado.

“No venimos a administrar el abandono, venimos a solucionarlo, y por eso enfrentamos este problema desde la raíz”, dijo Mercado Guaida al presentar el programa.

El 29 de noviembre, el alcalde informó que su administración ha invertido 75 millones de pesos para bacheos y reencarpetado, lo cual equivale a más de 50 mil 500 metros cuadrados; es decir, más de siete canchas del Estadio Olímpico Universitario.