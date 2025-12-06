CDMX registra calidad del aire ACEPTABLE hoy 6 de diciembre: ¿se activará la Contingencia Ambiental?

Consulta el estado de la calidad de aire en la ZMVM.

Este sábado 6 de diciembre, la calidad del aire es ACEPTABLE en la Ciudad de México y el Estado de México, lo que representa riesgo moderado a la salud de la población por altas concentraciones de ozono y partículas PM10 y PM2.5 .

Cada hora, en La Razón actualizamos EN VIVO los niveles de contaminantes de acuerdo con el último reporte del estado de la calidad del aire del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT).

Cómo está la calidad del aire en la CDMX HOY 6 de diciembre

Este sábado 6 de diciembre, se registra calidad del aire ACEPTABLE en la capital y su zona conurbada, por lo que se recomienda a la población en general reducir las actividades físicas al aire libre.

A las 16:00 horas, cuatro estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran BUENA calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Coyoacán (CCA)

Álvaro Obregón (PED)

Coyoacán (UAX)

Al mismo tiempo, siete estaciones de monitoreo registran calidad del aire ACEPTABLE:

Azcapotzalco (CAM)

Cuajimalpa (CUA)

Cuauhtémoc (HGM)

Venustiano Carranza (MER)

Miguel Hidalgo (MGH)

Iztapalapa (SAC)

Iztapalapa (UIZ)

Otras cinco estaciones de monitoreo se encuentran en mantenimiento o no arrojaron datos sobre el estado de la calidad del aire:

Benito Juárez (BJU)

Gustavo A. Madero (GAM)

Iztacalco (IZT)

Cuajimalpa (SFE)

Tláhuac (TAH)

¿Cómo está la calidad del aire este 6 de diciembre en el Edomex?

A las 16:00 horas de este 6 de diciembre, al menos una estación de monitoreo en el Estado de México registra BUENA calidad del aire:

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Al mismo tiempo, nueve estaciones reportan calidad del aire ACEPTABLE:

Atizapán (ATI)

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Naucalpan (FAC)

Ecatepec (LLA)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Ecatepec (SAG)

Tlalnepantla (TLA)

Tultitlán (TLI)

Coacalco (VIF)

Por otra parte, cuatro estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

Ecatepec (XAL)

La calidad del aire a las 16:00 horas es aceptable en la Ciudad de México y el Estado de México. ı Foto: SIMAT

¿Hay riesgo de Contingencia Ambiental HOY 30 de noviembre?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, ante concentraciones altas de ozono (O3), partículas PM10, PM2.5 y otros contaminantes, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental.

La activación de la contingencia implica restricciones como el doble Hoy No Circula para reducir los niveles de contaminación. En lo que va de 2025, la CAMe ha declarado seis contingencias. Desde el 25 de abril no se ha activado la medida, pero la mala calidad del aire aumenta el riesgo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr