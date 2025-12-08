CDMX inaugura su primera Estación de Policía Especializada de Género

La Ciudad de México inauguró la primera Estación de la Policía Especializada de Género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), que desde Tlatelolco brindará atención a mujeres víctimas de violencia en toda la capital bajo un esquema de trato sensible, humano y no revictimizante.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que el personal asignado cuenta con certificación en primeros auxilios psicológicos y experiencia en la atención de violencia sexual y familiar.

“Todos los que hoy portan esta identificación de brazalete han sido formados, capacitados y certificados en violencia de género… Esta estación va a organizar las 30 patrullas que tienen a su cargo para que puedan desplegarse a lo largo y ancho de la ciudad para enfrentar la problemática de violencia y garantizar atención inmediata ante emergencias”, afirmó.

En la #CapitalDeLaTransformación damos un paso firme para garantizar una vida libre de violencia para todas las mujeres: inauguramos la Estación de la Policía Especializada de Género en Tlatelolco, un espacio que operará 24/7 para atender, acompañar y proteger a quienes lo… pic.twitter.com/vKXK5hwPXG — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) December 8, 2025

La estación, ubicada junto a la Secundaria Diurna 16 Pedro Cuevas, dará servicio las 24 horas de todo el año y es la primera de su tipo y se desprende de la Unidad Especializada de Género (UEG) de la SSC.

Su operación se basa en cuatro ejes: asesoría técnica, intervención operativa, supervisión y proximidad, y forma parte del programa “Capital de Mujeres”, propuesto por Brugada Molina.

Por su parte, la secretaria de las Mujeres, Daphne Cuevas Ortiz, celebró que la creación de esta estación significa avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Inauguran primera Estación de Policía Especializada de Género ı Foto: Especial

También recordó que el Congreso local había aprobado su creación desde hace dos legislaturas, “y por fin se hace realidad”.

“Necesitamos policía que entienda ese círculo; que entiendan que las mujeres no llaman por jugar o que se arrepienten por cobardía… Por eso la policía es muy importante: es la primera respondiente casi siempre, y con sus conocimientos, habilidades y empatía adquiridas tiene que permear al resto de la policía de la capital”, señaló Cuevas Ortiz.

En este espacio, mujeres víctimas de violencia podrán solicitar acompañamiento, medidas de protección, asesoría, traslados y rescates, sin juicios ni revictimización.

A este lugar se suman los teléfonos de contacto *765 y 911, donde personal especializado brinda atención inmediata todo el año.

Clara Brugada Molina, informó que el personal asignado cuenta con certificación en primeros auxilios psicológicos ı Foto: Especial

LMCT