Fernando Mercado impulsa agenda histórica para las mujeres en Magdalena Contreras.

En La Magdalena Contreras, la política de igualdad y atención a las mujeres avanza con pasos firmes y visibles. Durante su mensaje más reciente, el alcalde Fernando Mercado afirmó que “es tiempo de mujeres, y en esta alcaldía lo estamos demostrando con hechos”, destacando la creación de la Dirección de Igualdad Sustantiva y el fortalecimiento de la Casa de la Mujer “Ifigenia Martínez”.

Bajo esta visión, la alcaldía ha consolidado una política integral que incluye el fortalecimiento de la Casa de la Mujer “Ifigenia Martínez”, espacio emblemático que tiene 33 talleres formativos, asesoría jurídica, acompañamiento psicológico, atención médica y lactario. Con más de 4,500 usuarias activas, este centro se ha convertido en un punto de apoyo fundamental para el empoderamiento de mujeres y adolescentes.

En La Magdalena Contreras, la atención, protección y desarrollo de las mujeres se ha convertido en un eje central de gobierno. El alcalde Fernando Mercado ha reiterado en distintos espacios que “cuando una mujer avanza, avanza toda la comunidad”, subrayando que las acciones emprendidas en la demarcación buscan garantizar derechos, prevenir violencias y ampliar oportunidades para todas.

El alcalde destacó que “no se trata solo de atender casos, sino de construir autonomía y transformar realidades”, motivo por el cual se anunció la próxima inauguración de una nueva Casa de la Mujer en el Pueblo de San Nicolás Totolapan, así como la ampliación de la actual, con el fin de incrementar la cobertura.

Asimismo, se han realizado Jornadas Itinerantes de la Casa de la Mujer que han permitido acercar información y servicios esenciales a zonas prioritarias. Durante estas actividades se realizan evaluaciones de salud, asesoría legal, cortes de cabello y charlas sobre la detección temprana de cáncer de mama.

Del mismo modo, la alcaldía se convirtió en la primera de la CDMX en realizar la Asamblea de Mujeres: Voces por la Igualdad Contra las Violencias, un espacio histórico para escuchar directamente a las vecinas y diseñar políticas desde sus propias necesidades.

El edil afirmó “En Contreras estamos construyendo una alcaldía donde las mujeres vivan sin miedo y con todas las oportunidades para desarrollarse plenamente”.

Con estas acciones, La Magdalena Contreras avanza hacia un territorio más seguro, igualitario y solidario, reafirmando su compromiso con el bienestar y la autonomía de todas las mujeres.

