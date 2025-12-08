Proyectan 1,495 mdp para cuidados en 2026

Una beneficiaria del programa de Mujeres Sanas, el 28 de julio

Para el próximo año, el Sistema Público de Cuidados de la Ciudad de México, un conjunto de obras y programas sociales para reconocer, redistribuir y reducir las labores de cuidados, principalmente realizados por mujeres sin ninguna remuneración, tendrá una inversión de mil 495 millones de pesos, muestran cifras del Paquete Económico 2026.

De acuerdo con el documento, que envió el Gobierno capitalino al Congreso local para su aprobación, más de la mitad, 920 millones de estos recursos se destinarán para los programas Mujeres Sanas, Infancias Protegidas, un apoyo económico para mujeres embarazadas entre los tres y seis meses de gestación y Desde la Cuna, que consiste en apoyos para bebés de cero a 3 años 10 meses de edad.

El Dato: El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México reveló en un estudio que, al menos, 57 por ciento de los capitalinos padece pobreza de tiempo.

Este 2025 ambos programas tuvieron una inversión de 560 millones de pesos, por lo que representa un aumento de 64 por ciento, respecto al año anterior, con 95 mil personas beneficiarias hasta octubre de este año.

Otros siete millones serán gastados para el programa Ciudad que Cuida a Quien Cuida, enfocado en mujeres y hombres que asisten a adultos mayores, con discapacidad o en situación vulnerable. Anteriormente, este programa tuvo un presupuesto de 5.8 millones de pesos.

Los 568 millones de pesos restantes serán invertidos en la construcción, equipamiento y operación de 16 Casas de las 3R del Cuidado, que refieren a la revaloración, reducción y redistribución de estas labores, indica la propuesta.

40 Horas semanales dedican de su tiempo quienes hacen labores de cuidados

Cada Casa de las 3R albergará un centro de cuidado y desarrollo infantil (mejor conocidas como guarderías), una casa de día para adultos mayores, un centro de rehabilitación para personas con discapacidad, una lavandería pública y un comedor comunitario.

En octubre el secretario capitalino de Obras y Servicios, Raúl Basurto, indicó a este diario que sólo se había terminado entonces una de las 200 Casas de las 3R que se prometieron construir durante el sexenio. Se trata de la casa “Ximena Guzmán Cuevas” inaugurada en la alcaldía Cuauhtémoc el 21 de mayo de 2025.

95 Mil personas fueron beneficiadas con Desde la Cuna y Mujeres Sanas

El funcionario agregó que otras siete Casas estaban en construcción, en Gustavo A. Madero, Coyoacán, Azcapotzalco, Xochimilco, Álvaro Obregón, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. Hasta el momento se desconoce el avance de estas obras.

El pasado 28 de octubre, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que el Sistema Público de Cuidados, contemplado para la Ciudad de México, se prevé sea el más grande del país con mil 116 nuevos equipamientos, agrupados en 316 espacios.

La inversión para lograr esto a lo largo del sexenio, indicó la mandataria, es de, al menos, 12 mil millones de pesos. El objetivo es reducir y eliminar la brecha de la división sexual del trabajo en la materia.

“Lo que hemos dicho: es combatir esa esclavitud moderna, en la que hoy se encuentran millones de mujeres. Por eso, partimos de primero revalorar todo lo que significa el trabajo de los cuidados.

“Y ese trabajo no remunerado de los cuidados, que nos referimos al trabajo de cuidar a las niñas y niños; al trabajo o al cuidado que significa hacer de comer, lavar la ropa, atender la casa, en fin, que lo han realizado principalmente las mujeres, asciende a 26 por ciento del producto interno bruto.